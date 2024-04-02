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В Германии задержали суда из-за подозрения в провозе товаров из России

В Германии задержали суда из-за подозрения в провозе товаров из России - 02.04.2024, ПРАЙМ

В Германии задержали суда из-за подозрения в провозе товаров из России

В Германии из-за возможных нарушений закона о санкциях против России задержано судно, которое, предположительно, перевозило груз из РФ, в начале марта оно зашло | 02.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-02T17:07+0300

2024-04-02T17:07+0300

2024-04-02T17:19+0300

германия

санкции против рф

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БЕРЛИН, 2 апр - ПРАЙМ. В Германии из-за возможных нарушений закона о санкциях против России задержано судно, которое, предположительно, перевозило груз из РФ, в начале марта оно зашло в порт Ростока из-за повреждения гребного винта, сообщили РИА Новости в управлении портов и мореходства Ростока и местной таможне."Судно получило от таможни постановление о задержании из-за наличия на борту санкционированных ЕС товаров. Тем самым покидать порт (судну - ред.) запрещено", - заявили в пресс-службе управления.По данным ведомства, следовавшее из Санкт-Петербурга судно было пришвартовано в порту Ростока 4 марта для ремонта гребного винта, который предположительно был поврежден льдом.Факт задержания на запрос РИА Новости подтвердили также и в главном таможенном управлении Штральзунда. По словам представителя ведомства, "судно и груз, как и все товары, ввозимые в ЕС, подлежат таможенному контролю"."В рамках этого контроля мы проверяем... соблюдение ограничений на внешнюю торговлю, включая санкции против России. Текущие расследования еще продолжаются", - добавил он.Ранее о факте задержания судна сообщило местное издание Ostsee-Zeitung. По его данным, судно ходит под флагом Маршалловых островов и якобы перевозило российскую древесину и обогащенный уран из РФ для американских атомных электростанций.

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германия, санкции против рф