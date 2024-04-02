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Германия закупит боеприпасы для Украины, пишут СМИ - 02.04.2024, ПРАЙМ
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Германия закупит боеприпасы для Украины, пишут СМИ
Германия закупит боеприпасы для Украины, пишут СМИ - 02.04.2024, ПРАЙМ
Германия закупит боеприпасы для Украины, пишут СМИ
Берлин намерен приобрести 180 тысяч артиллерийских боеприпасов на сумму 576 миллионов евро в рамках чешской инициативы по закупке снарядов для Украины в третьих | 02.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-02T12:45+0300
2024-04-02T12:45+0300
вооружения
германия
украина
боеприпасы
новости
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МОСКВА, 2 апр - ПРАЙМ. Берлин намерен приобрести 180 тысяч артиллерийских боеприпасов на сумму 576 миллионов евро в рамках чешской инициативы по закупке снарядов для Украины в третьих странах, сообщает Reuters со ссылкой на Минобороны страны."Германия поддержит Украину 180 тысячами артиллерийских боеприпасов на сумму 576 миллионов евро (618 миллионов долларов) в качестве вклада в план под руководством Чехии по покупке снарядов", - пишет издание.Ранее на заседании контактной группы по поддержке Украины министр обороны Германии Борис Писториус объявил о новом пакете военной помощи для Украины на сумму около 500 миллионов евро.Также была обсуждена "Чешская инициатива по боеприпасам", предложенная президентом Чехии Петром Павлом, которая заключается в закупке сотен тысяч артиллерийских боеприпасов для Украины. Павел отметил, что Чехия готова поставить полмиллиона единиц боеприпасов калибра 155 мм и 300 000 единиц калибра 122 мм, если получит финансирование от партнеров из США, Германии, Швеции или других стран.
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германия
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германия, украина, боеприпасы, новости
Вооружения, ГЕРМАНИЯ, УКРАИНА, Боеприпасы, Новости
12:45 02.04.2024
 
Германия закупит боеприпасы для Украины, пишут СМИ

Reuters: Германия закупит 180 тыс артиллерийских боеприпасов на 576 млн евро для Украины

© РИА Новости . Виктор Антонюк | Перейти в медиабанкГородские кварталы Северодонецка в ЛНР после освобождения
Городские кварталы Северодонецка в ЛНР после освобождения - ПРАЙМ, 1920, 02.04.2024
© РИА Новости . Виктор Антонюк
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МОСКВА, 2 апр - ПРАЙМ. Берлин намерен приобрести 180 тысяч артиллерийских боеприпасов на сумму 576 миллионов евро в рамках чешской инициативы по закупке снарядов для Украины в третьих странах, сообщает Reuters со ссылкой на Минобороны страны.
"Германия поддержит Украину 180 тысячами артиллерийских боеприпасов на сумму 576 миллионов евро (618 миллионов долларов) в качестве вклада в план под руководством Чехии по покупке снарядов", - пишет издание.
Ранее на заседании контактной группы по поддержке Украины министр обороны Германии Борис Писториус объявил о новом пакете военной помощи для Украины на сумму около 500 миллионов евро.
Также была обсуждена "Чешская инициатива по боеприпасам", предложенная президентом Чехии Петром Павлом, которая заключается в закупке сотен тысяч артиллерийских боеприпасов для Украины. Павел отметил, что Чехия готова поставить полмиллиона единиц боеприпасов калибра 155 мм и 300 000 единиц калибра 122 мм, если получит финансирование от партнеров из США, Германии, Швеции или других стран.
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ВооруженияГЕРМАНИЯУКРАИНАБоеприпасыНовости
 
 
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