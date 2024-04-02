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Германия закупит боеприпасы для Украины, пишут СМИ

Германия закупит боеприпасы для Украины, пишут СМИ - 02.04.2024, ПРАЙМ

Германия закупит боеприпасы для Украины, пишут СМИ

Берлин намерен приобрести 180 тысяч артиллерийских боеприпасов на сумму 576 миллионов евро в рамках чешской инициативы по закупке снарядов для Украины в третьих | 02.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-02T12:45+0300

2024-04-02T12:45+0300

2024-04-02T12:45+0300

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МОСКВА, 2 апр - ПРАЙМ. Берлин намерен приобрести 180 тысяч артиллерийских боеприпасов на сумму 576 миллионов евро в рамках чешской инициативы по закупке снарядов для Украины в третьих странах, сообщает Reuters со ссылкой на Минобороны страны."Германия поддержит Украину 180 тысячами артиллерийских боеприпасов на сумму 576 миллионов евро (618 миллионов долларов) в качестве вклада в план под руководством Чехии по покупке снарядов", - пишет издание.Ранее на заседании контактной группы по поддержке Украины министр обороны Германии Борис Писториус объявил о новом пакете военной помощи для Украины на сумму около 500 миллионов евро.Также была обсуждена "Чешская инициатива по боеприпасам", предложенная президентом Чехии Петром Павлом, которая заключается в закупке сотен тысяч артиллерийских боеприпасов для Украины. Павел отметил, что Чехия готова поставить полмиллиона единиц боеприпасов калибра 155 мм и 300 000 единиц калибра 122 мм, если получит финансирование от партнеров из США, Германии, Швеции или других стран.

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германия, украина, боеприпасы, новости