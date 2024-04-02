https://1prime.ru/20240402/gibdd-847001606.html

Путин указал на особую ответственность ГИБДД

Путин указал на особую ответственность ГИБДД - 02.04.2024, ПРАЙМ

Путин указал на особую ответственность ГИБДД

Сотрудники ГИБДД несут особую ответственность, им необходимо повышать безопасность, заявил на расширенном заседании коллегии МВД президент России Владимир... | 02.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-02T14:38+0300

2024-04-02T14:38+0300

2024-04-02T14:56+0300

владимир путин

гибдд

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МОСКВА, 2 апр - ПРАЙМ. Сотрудники ГИБДД несут особую ответственность, им необходимо повышать безопасность, заявил на расширенном заседании коллегии МВД президент России Владимир Путин.По словам главы государства, реализация национального проекта "Безопасные и качественные дороги" позволила обновить многие трассы и транспортную инфраструктуру в крупных агломерациях. Он отметил, что автомобильные потоки на региональных и местных дорогах вырастет, скорости передвижения увеличатся."Поэтому жду от сотрудников ГИБДД активного внедрения передовых технологий безопасности, современных средств и способов организации движения", — сказал Путин.Он также отметил, что в стране выросло число ДТП, в 2023 году на дорогах погибли 14,5 тысячи человек.

https://1prime.ru/20240402/raskryvaemost-847001160.html

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владимир путин, гибдд