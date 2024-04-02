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Путин указал на особую ответственность ГИБДД - 02.04.2024, ПРАЙМ
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Путин указал на особую ответственность ГИБДД
Путин указал на особую ответственность ГИБДД - 02.04.2024, ПРАЙМ
Путин указал на особую ответственность ГИБДД
Сотрудники ГИБДД несут особую ответственность, им необходимо повышать безопасность, заявил на расширенном заседании коллегии МВД президент России Владимир... | 02.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-02T14:38+0300
2024-04-02T14:56+0300
владимир путин
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МОСКВА, 2 апр - ПРАЙМ. Сотрудники ГИБДД несут особую ответственность, им необходимо повышать безопасность, заявил на расширенном заседании коллегии МВД президент России Владимир Путин.По словам главы государства, реализация национального проекта "Безопасные и качественные дороги" позволила обновить многие трассы и транспортную инфраструктуру в крупных агломерациях. Он отметил, что автомобильные потоки на региональных и местных дорогах вырастет, скорости передвижения увеличатся."Поэтому жду от сотрудников ГИБДД активного внедрения передовых технологий безопасности, современных средств и способов организации движения", — сказал Путин.Он также отметил, что в стране выросло число ДТП, в 2023 году на дорогах погибли 14,5 тысячи человек.
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владимир путин, гибдд
Владимир Путин, ГИБДД
14:38 02.04.2024 (обновлено: 14:56 02.04.2024)
 
Путин указал на особую ответственность ГИБДД

Путин указал на ответственность ГИБДД из-за развития дорог и призвал повышать безопасность

© РИА Новости . Александр Кряжев | Перейти в медиабанкСотрудники ДПС ГИБДД
Сотрудники ДПС ГИБДД - ПРАЙМ, 1920, 02.04.2024
© РИА Новости . Александр Кряжев
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МОСКВА, 2 апр - ПРАЙМ. Сотрудники ГИБДД несут особую ответственность, им необходимо повышать безопасность, заявил на расширенном заседании коллегии МВД президент России Владимир Путин.
По словам главы государства, реализация национального проекта "Безопасные и качественные дороги" позволила обновить многие трассы и транспортную инфраструктуру в крупных агломерациях. Он отметил, что автомобильные потоки на региональных и местных дорогах вырастет, скорости передвижения увеличатся.
"Поэтому жду от сотрудников ГИБДД активного внедрения передовых технологий безопасности, современных средств и способов организации движения", — сказал Путин.
Он также отметил, что в стране выросло число ДТП, в 2023 году на дорогах погибли 14,5 тысячи человек.
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