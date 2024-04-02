https://1prime.ru/20240402/gosduma-846998185.html

Госдума приняла закон о списании процентов по кредитам участникам СВО

Госдума приняла закон о списании процентов по кредитам участникам СВО - 02.04.2024, ПРАЙМ

Госдума приняла закон о списании процентов по кредитам участникам СВО

Государственная Дума приняла закон, освобождающий участников специальной военной операции от уплаты процентов по потребительским кредитам и займам, которые... | 02.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-02T13:39+0300

2024-04-02T13:39+0300

2024-04-02T13:39+0300

россия

льготы

финансы

сво

новости

https://cdnn.1prime.ru/img/77842/75/778427525_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_bbbba8e1022e07041740d04136192996.jpg

МОСКВА, 2 апр - ПРАЙМ. Государственная Дума приняла закон, освобождающий участников специальной военной операции от уплаты процентов по потребительским кредитам и займам, которые накопились за время кредитных каникул.Документ нацелен на социальную поддержку и снижение кредитной нагрузки заемщиков, являющихся участниками специальной военной операции. Проценты, начисленные в период кредитных каникул, будут списаны, а уже уплаченные проценты будут зачтены в счет погашения основного долга или других обязательств заемщика, следует из документа.В качестве компенсации банкам 50 процентов потерянных процентных доходов из-за этой льготы будет выделено около 5,7 миллиарда рублей из федерального бюджета.По данным Банка России, с 21 сентября 2022 года по 31 декабря 2023 года банки предоставили реструктуризацию по 278 100 кредитным договорам на общую сумму 108,6 миллиарда рублей.Закон должен вступить в силу после его официального опубликования.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, льготы, финансы, сво, новости