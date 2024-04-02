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Госдума приняла закон о списании процентов по кредитам участникам СВО
Госдума приняла закон о списании процентов по кредитам участникам СВО - 02.04.2024, ПРАЙМ
Госдума приняла закон о списании процентов по кредитам участникам СВО
Государственная Дума приняла закон, освобождающий участников специальной военной операции от уплаты процентов по потребительским кредитам и займам, которые... | 02.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-02T13:39+0300
2024-04-02T13:39+0300
2024-04-02T13:39+0300
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МОСКВА, 2 апр - ПРАЙМ. Государственная Дума приняла закон, освобождающий участников специальной военной операции от уплаты процентов по потребительским кредитам и займам, которые накопились за время кредитных каникул.Документ нацелен на социальную поддержку и снижение кредитной нагрузки заемщиков, являющихся участниками специальной военной операции. Проценты, начисленные в период кредитных каникул, будут списаны, а уже уплаченные проценты будут зачтены в счет погашения основного долга или других обязательств заемщика, следует из документа.В качестве компенсации банкам 50 процентов потерянных процентных доходов из-за этой льготы будет выделено около 5,7 миллиарда рублей из федерального бюджета.По данным Банка России, с 21 сентября 2022 года по 31 декабря 2023 года банки предоставили реструктуризацию по 278 100 кредитным договорам на общую сумму 108,6 миллиарда рублей.Закон должен вступить в силу после его официального опубликования.
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Госдума приняла закон о списании процентов по кредитам участникам СВО
Госдума освободила участников СВО от уплаты процентов за период кредитных каникул
МОСКВА, 2 апр - ПРАЙМ. Государственная Дума приняла закон, освобождающий участников специальной военной операции от уплаты процентов по потребительским кредитам и займам, которые накопились за время кредитных каникул.
Документ нацелен на социальную поддержку и снижение кредитной нагрузки заемщиков, являющихся участниками специальной военной операции. Проценты, начисленные в период кредитных каникул, будут списаны, а уже уплаченные проценты будут зачтены в счет погашения основного долга или других обязательств заемщика, следует из документа.
В качестве компенсации банкам 50 процентов потерянных процентных доходов из-за этой льготы будет выделено около 5,7 миллиарда рублей из федерального бюджета.
По данным Банка России, с 21 сентября 2022 года по 31 декабря 2023 года банки предоставили реструктуризацию по 278 100 кредитным договорам на общую сумму 108,6 миллиарда рублей.
Закон должен вступить в силу после его официального опубликования.