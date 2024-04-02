https://1prime.ru/20240402/ikony-846985468.html

ФСБ пресекла ввоз 27 самодельных бомб с Украины через ЕС

ФСБ пресекла ввоз 27 самодельных бомб с Украины через ЕС - 02.04.2024, ПРАЙМ

ФСБ пресекла ввоз 27 самодельных бомб с Украины через ЕС

Федеральная служба безопасности вместе с таможенниками пресекла ввоз в Россию из Украины через страны ЕС взрывчатки иностранного производства в православных... | 02.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-02T09:11+0300

2024-04-02T09:11+0300

2024-04-02T09:11+0300

происшествия

фсб

взрывчатка

https://cdnn.1prime.ru/img/82631/62/826316220_0:0:3321:1868_1920x0_80_0_0_ba895811a4346bb6985f235db8717e3f.jpg

МОСКВА, 2 апр - ПРАЙМ. Федеральная служба безопасности вместе с таможенниками пресекла ввоз в Россию из Украины через страны ЕС взрывчатки иностранного производства в православных иконах и церковной утвари. Об этом сообщила ФСБ России сообщила"Федеральной службой безопасности Российской Федерации совместно с ФТС России перекрыт трансграничный контрабандный канал доставки в страну взрывчатых веществ из Украины транзитом через страны Европейского союза", — сказано в сообщении. При досмотре сотрудниками ФСБ машины на международном автомобильном пункте пропуска "Убылинка" (Псковская область, латвийско-российский участок госграницы) во ввозимой в РФ партии православных икон и церковной утвари из Украины обнаружена взрывчатка иностранного производства, отмечает спецслужба. По данным службы, всего из груза, следовавшего по маршруту: Украина-Румыния-Венгрия-Словакия-Польша-Литва-Латвия-Россия, было извлечено 27 закамуфлированных в иконы и готовых к применению самодельных взрывных устройств, 70 килограммов изготовленного промышленным способом пластичного взрывчатого вещества повышенной мощности, 91 электродетонатор и части выстрела к РПГ-7.По словам начальника отдела ЭКЦ МВД России по Псковской области Дмитрия Белоцерковского, было обнаружено пластичное взрывчатое вещество повышенной мощности — гексоген, массы которого достаточно для подрыва пятиэтажного жилого дома. Он также сообщил, что в иконах были обнаружены диверсионные взрыватели промышленного производства с комплектами замедлителей, применяемые специальными подразделениями вооруженных сил для диверсий.ФСБ сообщила, что "задержано лицо, причастное к совершению преступления". "Все организаторы и соучастники преступления, в том числе иностранные граждане, будут объявлены в розыск и привлечены к уголовной ответственности согласно российскому законодательству", — пообещала служба.Следственный отдел управления ФСБ России по Псковской области расследует уголовное дело о незаконном перемещении через границу РФ взрывчатых веществ и взрывных устройств группой лиц по предварительному сговору.

https://1prime.ru/20240401/turtsiya-846979114.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

фсб, взрывчатка