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ФСБ пресекла ввоз 27 самодельных бомб с Украины через ЕС
ФСБ пресекла ввоз 27 самодельных бомб с Украины через ЕС - 02.04.2024, ПРАЙМ
ФСБ пресекла ввоз 27 самодельных бомб с Украины через ЕС
Федеральная служба безопасности вместе с таможенниками пресекла ввоз в Россию из Украины через страны ЕС взрывчатки иностранного производства в православных... | 02.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-02T09:11+0300
2024-04-02T09:11+0300
2024-04-02T09:11+0300
происшествия
фсб
взрывчатка
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МОСКВА, 2 апр - ПРАЙМ. Федеральная служба безопасности вместе с таможенниками пресекла ввоз в Россию из Украины через страны ЕС взрывчатки иностранного производства в православных иконах и церковной утвари. Об этом сообщила ФСБ России сообщила"Федеральной службой безопасности Российской Федерации совместно с ФТС России перекрыт трансграничный контрабандный канал доставки в страну взрывчатых веществ из Украины транзитом через страны Европейского союза", — сказано в сообщении. При досмотре сотрудниками ФСБ машины на международном автомобильном пункте пропуска "Убылинка" (Псковская область, латвийско-российский участок госграницы) во ввозимой в РФ партии православных икон и церковной утвари из Украины обнаружена взрывчатка иностранного производства, отмечает спецслужба. По данным службы, всего из груза, следовавшего по маршруту: Украина-Румыния-Венгрия-Словакия-Польша-Литва-Латвия-Россия, было извлечено 27 закамуфлированных в иконы и готовых к применению самодельных взрывных устройств, 70 килограммов изготовленного промышленным способом пластичного взрывчатого вещества повышенной мощности, 91 электродетонатор и части выстрела к РПГ-7.По словам начальника отдела ЭКЦ МВД России по Псковской области Дмитрия Белоцерковского, было обнаружено пластичное взрывчатое вещество повышенной мощности — гексоген, массы которого достаточно для подрыва пятиэтажного жилого дома. Он также сообщил, что в иконах были обнаружены диверсионные взрыватели промышленного производства с комплектами замедлителей, применяемые специальными подразделениями вооруженных сил для диверсий.ФСБ сообщила, что "задержано лицо, причастное к совершению преступления". "Все организаторы и соучастники преступления, в том числе иностранные граждане, будут объявлены в розыск и привлечены к уголовной ответственности согласно российскому законодательству", — пообещала служба.Следственный отдел управления ФСБ России по Псковской области расследует уголовное дело о незаконном перемещении через границу РФ взрывчатых веществ и взрывных устройств группой лиц по предварительному сговору.
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фсб, взрывчатка
Происшествия, ФСБ, взрывчатка
ФСБ пресекла ввоз 27 самодельных бомб с Украины через ЕС
ФСБ пресекла канал ввоза взрывчатки в православных иконах с Украины через ЕС
МОСКВА, 2 апр - ПРАЙМ. Федеральная служба безопасности вместе с таможенниками пресекла ввоз в Россию из Украины через страны ЕС взрывчатки иностранного производства в православных иконах и церковной утвари. Об этом сообщила ФСБ России сообщила
"Федеральной службой безопасности Российской Федерации совместно с ФТС России перекрыт трансграничный контрабандный канал доставки в страну взрывчатых веществ из Украины транзитом через страны Европейского союза", — сказано в сообщении.
При досмотре сотрудниками ФСБ машины на международном автомобильном пункте пропуска "Убылинка" (Псковская область, латвийско-российский участок госграницы) во ввозимой в РФ партии православных икон и церковной утвари из Украины обнаружена взрывчатка иностранного производства, отмечает спецслужба.
По данным службы, всего из груза, следовавшего по маршруту: Украина-Румыния-Венгрия-Словакия-Польша-Литва-Латвия-Россия, было извлечено 27 закамуфлированных в иконы и готовых к применению самодельных взрывных устройств, 70 килограммов изготовленного промышленным способом пластичного взрывчатого вещества повышенной мощности, 91 электродетонатор и части выстрела к РПГ-7.
По словам начальника отдела ЭКЦ МВД России по Псковской области Дмитрия Белоцерковского, было обнаружено пластичное взрывчатое вещество повышенной мощности — гексоген, массы которого достаточно для подрыва пятиэтажного жилого дома. Он также сообщил, что в иконах были обнаружены диверсионные взрыватели промышленного производства с комплектами замедлителей, применяемые специальными подразделениями вооруженных сил для диверсий.
ФСБ сообщила, что "задержано лицо, причастное к совершению преступления".
"Все организаторы и соучастники преступления, в том числе иностранные граждане, будут объявлены в розыск и привлечены к уголовной ответственности согласно российскому законодательству", — пообещала служба.
Следственный отдел управления ФСБ России по Псковской области расследует уголовное дело о незаконном перемещении через границу РФ взрывчатых веществ и взрывных устройств группой лиц по предварительному сговору.
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