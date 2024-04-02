https://1prime.ru/20240402/interpol-847002200.html

Колокольцев отметил эффективное сотрудничество МВД с Интерполом

Колокольцев отметил эффективное сотрудничество МВД с Интерполом - 02.04.2024, ПРАЙМ

Колокольцев отметил эффективное сотрудничество МВД с Интерполом

Министерство внутренних дел РФ продолжает эффективно сотрудничать с Интерполом, несмотря на попытки Запада ограничить это общение между ведомствами. Об этом... | 02.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-02T14:43+0300

2024-04-02T14:43+0300

2024-04-02T14:43+0300

интерпол

владимир колокольцев

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МОСКВА, 2 апр - ПРАЙМ. Министерство внутренних дел РФ продолжает эффективно сотрудничать с Интерполом, несмотря на попытки Запада ограничить это общение между ведомствами. Об этом заявил на расширенном заседании итоговой коллегии МВД глава министерства Владимир Колокольцев. "Несмотря на попытки западных стран ограничить нашу деятельность в информационном поле, продолжили эффективно сотрудничать с Интерполом", — сказал он. Колокольцев отметил, что МВД смогло добиться передачи Москве лиц, обвиняемых в тяжких и особо тяжких преступлениях, из таких стран, как Таиланд, Черногория, Румыния, Греция, Испания, Вьетнам и США.

https://1prime.ru/20240402/gibdd-847001606.html

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интерпол, владимир колокольцев