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В России могут "встроить" мебель в ипотеку - 02.04.2024, ПРАЙМ
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В России могут "встроить" мебель в ипотеку
В России могут "встроить" мебель в ипотеку - 02.04.2024, ПРАЙМ
В России могут "встроить" мебель в ипотеку
Встроенную мебель могут включить в ипотеку на новостройки, следует из разработанного Минстроем России законопроекта. | 02.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-02T11:53+0300
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МОСКВА, 2 апр - ПРАЙМ. Встроенную мебель могут включить в ипотеку на новостройки, следует из разработанного Минстроем России законопроекта.Соответствующий документ размещен на сайте проектов нормативно-правовых актов."Принятие законопроекта позволит законодательно закрепить возможность включить элементы отделки, системы инженерно-технического обеспечения, конструктивные элементы и мебель в договор участия в долевом строительстве, что позволит снизить их стоимость для конечного потребителя за счет включения их цены в договор ипотеки", - сказано в пояснительной записке.Отмечается, что действие документа распространится на мебель, которую произвели в России или странах Евразийского экономического союза. кроме того, мебель можно будет включить в договор долевого участия, но только если средства россиян привлекут с помощью эскроу-счетов.Ранее президент России Владмир Путин поручил подготовить предложения о включении в ипотеку расходов на мебель, окна и двери российского производства.
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новости, минстрой рф, ипотека, мебель
Новости, Минстрой РФ, ипотека, мебель
11:53 02.04.2024
 
В России могут "встроить" мебель в ипотеку

Минстрой подготовил законопроект о включении встроенной мебели в ипотеку

© РИА Новости . Александр Сухов | Перейти в медиабанкКухня в новой квартире
Кухня в новой квартире - ПРАЙМ, 1920, 02.04.2024
© РИА Новости . Александр Сухов
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МОСКВА, 2 апр - ПРАЙМ. Встроенную мебель могут включить в ипотеку на новостройки, следует из разработанного Минстроем России законопроекта.
Соответствующий документ размещен на сайте проектов нормативно-правовых актов.
"Принятие законопроекта позволит законодательно закрепить возможность включить элементы отделки, системы инженерно-технического обеспечения, конструктивные элементы и мебель в договор участия в долевом строительстве, что позволит снизить их стоимость для конечного потребителя за счет включения их цены в договор ипотеки", - сказано в пояснительной записке.
Отмечается, что действие документа распространится на мебель, которую произвели в России или странах Евразийского экономического союза. кроме того, мебель можно будет включить в договор долевого участия, но только если средства россиян привлекут с помощью эскроу-счетов.
Ранее президент России Владмир Путин поручил подготовить предложения о включении в ипотеку расходов на мебель, окна и двери российского производства.
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