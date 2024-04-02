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В России могут "встроить" мебель в ипотеку

В России могут "встроить" мебель в ипотеку - 02.04.2024, ПРАЙМ

В России могут "встроить" мебель в ипотеку

Встроенную мебель могут включить в ипотеку на новостройки, следует из разработанного Минстроем России законопроекта. | 02.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-02T11:53+0300

2024-04-02T11:53+0300

2024-04-02T11:53+0300

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МОСКВА, 2 апр - ПРАЙМ. Встроенную мебель могут включить в ипотеку на новостройки, следует из разработанного Минстроем России законопроекта.Соответствующий документ размещен на сайте проектов нормативно-правовых актов."Принятие законопроекта позволит законодательно закрепить возможность включить элементы отделки, системы инженерно-технического обеспечения, конструктивные элементы и мебель в договор участия в долевом строительстве, что позволит снизить их стоимость для конечного потребителя за счет включения их цены в договор ипотеки", - сказано в пояснительной записке.Отмечается, что действие документа распространится на мебель, которую произвели в России или странах Евразийского экономического союза. кроме того, мебель можно будет включить в договор долевого участия, но только если средства россиян привлекут с помощью эскроу-счетов.Ранее президент России Владмир Путин поручил подготовить предложения о включении в ипотеку расходов на мебель, окна и двери российского производства.

https://1prime.ru/20240401/novostroyki-846974079.html

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новости, минстрой рф, ипотека, мебель