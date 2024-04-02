https://1prime.ru/20240402/ipoteka-846993615.html
В России могут "встроить" мебель в ипотеку
В России могут "встроить" мебель в ипотеку - 02.04.2024, ПРАЙМ
В России могут "встроить" мебель в ипотеку
Встроенную мебель могут включить в ипотеку на новостройки, следует из разработанного Минстроем России законопроекта. | 02.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-02T11:53+0300
2024-04-02T11:53+0300
2024-04-02T11:53+0300
новости
минстрой рф
ипотека
мебель
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/04/02/846993009_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_b2436223e6d7ea612c55bb2108059e9a.jpg
МОСКВА, 2 апр - ПРАЙМ. Встроенную мебель могут включить в ипотеку на новостройки, следует из разработанного Минстроем России законопроекта.Соответствующий документ размещен на сайте проектов нормативно-правовых актов."Принятие законопроекта позволит законодательно закрепить возможность включить элементы отделки, системы инженерно-технического обеспечения, конструктивные элементы и мебель в договор участия в долевом строительстве, что позволит снизить их стоимость для конечного потребителя за счет включения их цены в договор ипотеки", - сказано в пояснительной записке.Отмечается, что действие документа распространится на мебель, которую произвели в России или странах Евразийского экономического союза. кроме того, мебель можно будет включить в договор долевого участия, но только если средства россиян привлекут с помощью эскроу-счетов.Ранее президент России Владмир Путин поручил подготовить предложения о включении в ипотеку расходов на мебель, окна и двери российского производства.
https://1prime.ru/20240401/novostroyki-846974079.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/04/02/846993009_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_1e52124e7a31711f6719d7e5196939d3.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости, минстрой рф, ипотека, мебель
Новости, Минстрой РФ, ипотека, мебель
В России могут "встроить" мебель в ипотеку
Минстрой подготовил законопроект о включении встроенной мебели в ипотеку
МОСКВА, 2 апр - ПРАЙМ. Встроенную мебель могут включить в ипотеку на новостройки, следует из разработанного Минстроем России законопроекта.
Соответствующий документ размещен на сайте проектов нормативно-правовых актов.
"Принятие законопроекта позволит законодательно закрепить возможность включить элементы отделки, системы инженерно-технического обеспечения, конструктивные элементы и мебель в договор участия в долевом строительстве, что позволит снизить их стоимость для конечного потребителя за счет включения их цены в договор ипотеки", - сказано в пояснительной записке.
Отмечается, что действие документа распространится на мебель, которую произвели в России или странах Евразийского экономического союза. кроме того, мебель можно будет включить в договор долевого участия, но только если средства россиян привлекут с помощью эскроу-счетов.
Ранее президент России Владмир Путин поручил подготовить предложения о включении в ипотеку расходов на мебель, окна и двери российского производства.
В России снижаются цены на новостройки