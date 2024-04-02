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Больше половины ипотеки в России выдается на срок свыше 25 лет

Больше половины ипотеки в России выдается на срок свыше 25 лет - 02.04.2024, ПРАЙМ

Больше половины ипотеки в России выдается на срок свыше 25 лет

Доля ипотеки на срок более 25 лет во втором полугодии 2023 года выросла в России на 10 процентных пунктов в годовом выражении - до 57%, сообщает ЦБ РФ со... | 02.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-02T20:12+0300

2024-04-02T20:12+0300

2024-04-02T20:12+0300

ипотека

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МОСКВА, 2 апр — ПРАЙМ. Доля ипотеки на срок более 25 лет во втором полугодии 2023 года выросла в России на 10 процентных пунктов в годовом выражении - до 57%, сообщает ЦБ РФ со ссылкой на данные бюро кредитных историй (БКИ). "Срок выдаваемых ипотечных кредитов продолжает расти: во втором полугодии 2023 года доля кредитов со сроком более 25 лет выросла до 57% (+10 п.п. за год)", - говорится в информационно-аналитическом материале ЦБ. При этом 15% ипотечных кредитов было выдано на срок более 30 лет, отмечает регулятор. Также увеличивается и возраст заемщика на момент выплаты кредита: 42% ипотеки, выданной во втором полугодии, будет погашено, когда заемщику исполнится больше 65 лет. За год эта доля выросла на 11 п.п. Согласно данным БКИ, доля ипотеки, где заемщики могли внести первоначальный взнос за счет потребительского кредита, остается умеренной - 6,3%, как и годом ранее. Отмечается, что растет число граждан, имеющих, помимо ипотеки, еще хотя бы один потребительский кредит. За 2023 год их число увеличилось на 1,1 миллиона человек и к 1 января 2024 года превысило 6 миллионов человек. Чтобы ограничить риски долговой нагрузки в ипотеке, Банк России с 1 марта 2024 года повысил макропруденциальные надбавки. В то же время в необеспеченном потребительском кредитовании эффективно работают макропруденциальные лимиты. Число заемщиков по кредитам наличными перестало расти и стабилизировалось на уровне 24 миллиона человек. Снизился и средний размер кредита. При этом все больше граждан пользуются кредитными картами - их число за 2023 год выросло на 6,6 миллиона человек и превысило 27 миллионов человек. "Пользователей кредитных карт впервые стало больше, чем имеющих кредит наличными", - отмечает регулятор. Банк России ожидает, что лимиты и надбавки постепенно позволят ограничить риски чрезмерной долговой нагрузки граждан.

https://1prime.ru/20240402/ipoteka-846993615.html

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