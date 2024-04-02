https://1prime.ru/20240402/kamaz-847011781.html

"Камаз" отчитался о чистой прибыли по МСФО

"Камаз" отчитался о чистой прибыли по МСФО - 02.04.2024, ПРАЙМ

"Камаз" отчитался о чистой прибыли по МСФО

Чистая прибыль "Камаза" по МСФО в прошлом году сократилась примерно на 15,3% по сравнению с 2022 годом, до 16,9 миллиарда рублей, следует из сообщения компании. | 02.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-02T17:21+0300

2024-04-02T17:21+0300

2024-04-02T18:11+0300

камаз

чистая прибыль

https://cdnn.1prime.ru/img/83905/27/839052727_0:153:3101:1897_1920x0_80_0_0_38b521696fa2e349a2506440135b4ac0.jpg

МОСКВА, 2 апр — ПРАЙМ. Чистая прибыль "Камаза" по МСФО в прошлом году сократилась примерно на 15,3% по сравнению с 2022 годом, до 16,9 миллиарда рублей, следует из сообщения компании."Увеличение объёмов продаж, эффективное использованию инструментов клиентского финансирования, инициативы по снижению издержек и повышению производительности труда привели к получению годовой чистой прибыли в сумме 16 миллиардов 877 миллионов рублей", - прокомментировали результаты в компании.При этом консолидированная выручка "Камаза" составила 370,3 миллиарда рублей, превысив уровень прошлого года на 27%. "Значительные темпы роста выручки обусловлены увеличением продаж в сегментах грузовых автомобилей и пассажирского транспорта (автобусов и электробусов)", - пояснил автопроизводитель.

https://1prime.ru/20240402/el5-846988047.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

камаз, чистая прибыль