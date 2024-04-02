Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Камаз" отчитался о чистой прибыли по МСФО - 02.04.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20240402/kamaz-847011781.html
"Камаз" отчитался о чистой прибыли по МСФО
"Камаз" отчитался о чистой прибыли по МСФО - 02.04.2024, ПРАЙМ
"Камаз" отчитался о чистой прибыли по МСФО
Чистая прибыль "Камаза" по МСФО в прошлом году сократилась примерно на 15,3% по сравнению с 2022 годом, до 16,9 миллиарда рублей, следует из сообщения компании. | 02.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-02T17:21+0300
2024-04-02T18:11+0300
камаз
чистая прибыль
https://cdnn.1prime.ru/img/83905/27/839052727_0:153:3101:1897_1920x0_80_0_0_38b521696fa2e349a2506440135b4ac0.jpg
МОСКВА, 2 апр — ПРАЙМ. Чистая прибыль "Камаза" по МСФО в прошлом году сократилась примерно на 15,3% по сравнению с 2022 годом, до 16,9 миллиарда рублей, следует из сообщения компании."Увеличение объёмов продаж, эффективное использованию инструментов клиентского финансирования, инициативы по снижению издержек и повышению производительности труда привели к получению годовой чистой прибыли в сумме 16 миллиардов 877 миллионов рублей", - прокомментировали результаты в компании.При этом консолидированная выручка "Камаза" составила 370,3 миллиарда рублей, превысив уровень прошлого года на 27%. "Значительные темпы роста выручки обусловлены увеличением продаж в сегментах грузовых автомобилей и пассажирского транспорта (автобусов и электробусов)", - пояснил автопроизводитель.
https://1prime.ru/20240402/el5-846988047.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83905/27/839052727_185:0:2916:2048_1920x0_80_0_0_36ca1154d529d372842c30f321647b57.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
камаз, чистая прибыль
Камаз, чистая прибыль
17:21 02.04.2024 (обновлено: 18:11 02.04.2024)
 
"Камаз" отчитался о чистой прибыли по МСФО

Чистая прибыль "Камаз" по МСФО составила 16,9 миллиарда рублей в 2023 году

© РИА Новости . Павел Бедняков | Перейти в медиабанкМеждународная выставка "Интерполитех-2022" ("Камаз")
Международная выставка Интерполитех-2022 (Камаз) - ПРАЙМ, 1920, 02.04.2024
© РИА Новости . Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 2 апр — ПРАЙМ. Чистая прибыль "Камаза" по МСФО в прошлом году сократилась примерно на 15,3% по сравнению с 2022 годом, до 16,9 миллиарда рублей, следует из сообщения компании.
"Увеличение объёмов продаж, эффективное использованию инструментов клиентского финансирования, инициативы по снижению издержек и повышению производительности труда привели к получению годовой чистой прибыли в сумме 16 миллиардов 877 миллионов рублей", - прокомментировали результаты в компании.
При этом консолидированная выручка "Камаза" составила 370,3 миллиарда рублей, превысив уровень прошлого года на 27%. "Значительные темпы роста выручки обусловлены увеличением продаж в сегментах грузовых автомобилей и пассажирского транспорта (автобусов и электробусов)", - пояснил автопроизводитель.
Диаграмма - ПРАЙМ, 1920, 02.04.2024
Чистая прибыль "ЭЛ-5 Энерго" достигла 4,6 миллиарда рублей
10:39
 
Камазчистая прибыль
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными данными
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала