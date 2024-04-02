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"Камаз" отчитался о чистой прибыли по МСФО
"Камаз" отчитался о чистой прибыли по МСФО - 02.04.2024, ПРАЙМ
"Камаз" отчитался о чистой прибыли по МСФО
Чистая прибыль "Камаза" по МСФО в прошлом году сократилась примерно на 15,3% по сравнению с 2022 годом, до 16,9 миллиарда рублей, следует из сообщения компании. | 02.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-02T17:21+0300
2024-04-02T17:21+0300
2024-04-02T18:11+0300
камаз
чистая прибыль
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МОСКВА, 2 апр — ПРАЙМ. Чистая прибыль "Камаза" по МСФО в прошлом году сократилась примерно на 15,3% по сравнению с 2022 годом, до 16,9 миллиарда рублей, следует из сообщения компании."Увеличение объёмов продаж, эффективное использованию инструментов клиентского финансирования, инициативы по снижению издержек и повышению производительности труда привели к получению годовой чистой прибыли в сумме 16 миллиардов 877 миллионов рублей", - прокомментировали результаты в компании.При этом консолидированная выручка "Камаза" составила 370,3 миллиарда рублей, превысив уровень прошлого года на 27%. "Значительные темпы роста выручки обусловлены увеличением продаж в сегментах грузовых автомобилей и пассажирского транспорта (автобусов и электробусов)", - пояснил автопроизводитель.
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камаз, чистая прибыль
"Камаз" отчитался о чистой прибыли по МСФО
Чистая прибыль "Камаз" по МСФО составила 16,9 миллиарда рублей в 2023 году
МОСКВА, 2 апр — ПРАЙМ. Чистая прибыль "Камаза" по МСФО в прошлом году сократилась примерно на 15,3% по сравнению с 2022 годом, до 16,9 миллиарда рублей, следует из сообщения компании.
"Увеличение объёмов продаж, эффективное использованию инструментов клиентского финансирования, инициативы по снижению издержек и повышению производительности труда привели к получению годовой чистой прибыли в сумме 16 миллиардов 877 миллионов рублей", - прокомментировали результаты в компании.
При этом консолидированная выручка "Камаза" составила 370,3 миллиарда рублей, превысив уровень прошлого года на 27%. "Значительные темпы роста выручки обусловлены увеличением продаж в сегментах грузовых автомобилей и пассажирского транспорта (автобусов и электробусов)", - пояснил автопроизводитель.
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