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Российские банки пока не готовы к переходу на цифровые карты, сообщили СМИ

Российские банки пока не готовы к переходу на цифровые карты, сообщили СМИ - 02.04.2024, ПРАЙМ

Российские банки пока не готовы к переходу на цифровые карты, сообщили СМИ

Российские банки пока не готовы отказаться от применения пластиковых карт и платежных стикеров в пользу цифровых карт, сообщили агентству РИА Новости в... | 02.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-02T06:18+0300

2024-04-02T06:18+0300

2024-04-02T06:18+0300

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МОСКВА, 2 апр - ПРАЙМ. Российские банки пока не готовы отказаться от применения пластиковых карт и платежных стикеров в пользу цифровых карт, сообщили агентству РИА Новости в кредитных организациях. Оно отправило запрос системно значимым банкам и не входящим в их число нескольким крупнейшим кредитным организациям. В пресс-службе ВТБ заявили, что 2023 году банк выпустил более 15 миллионов карт, из них более 3 миллионов – цифровые карты. В этом году банк уже выпустил 3,4 миллиона как пластиковых, так и цифровых карт. "Зачастую пользователи по-прежнему выбирают классические карты, поэтому полностью переходить на цифровые аналоги в ближайшее время мы не планируем", - добавили в пресс-службе ВТБ. Директор розничных продуктов банка "Дом.РФ" Дарья Морозова сообщила, что объем выпуска пластиковых карт в их банке от года к году не снижается и прекращать их выдачи они не планируют, поскольку не все клиенты полностью готовы отказаться от привычного пластика, вместе с тем возрос интерес клиентов к платежным стикерам. Совкомбанк также не планирует в 2024 году отказываться от выпуска пластика, за прошлый год банк выпустил 5 миллионов карт, отметила управляющий директор банка Анна Камбулова. В пресс-службе ПСБ заявили, что за 2023 год банк увеличил объем эмиссии пластиковых карт в 1,5 раза, что обусловлено в первую очередь ростом клиентской базы, в том числе в новых регионах России. Банк отмечает увеличение доли граждан, которые делают выбор в пользу цифровых карт несмотря на то, что большая часть клиентов по-прежнему предпочитает карты на пластиковом носителе, также возрос интерес к платежным стикерам. "Массовый переход населения на электронные платежные инструменты возможен в среднесрочной перспективе - российской платежной индустрии необходимо усовершенствовать инфраструктуру, изменение платежных привычек россиян также потребует определенного времени",- добавили в пресс-службе ПСБ. Ранее в марте российский экологический оператор (РЭО) предложил снизить пластиковые отходы в России, в том числе за счет стимулирования компаний к внедрению информационных решений, позволяющих отказаться от использования пластиковых бонусных карт и бумажных кассовых чеков.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

банки, банковские карты