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"Масштабная катастрофа". В США назвали последствия хода Запада на Украине - 02.04.2024, ПРАЙМ
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"Масштабная катастрофа". В США назвали последствия хода Запада на Украине
"Масштабная катастрофа". В США назвали последствия хода Запада на Украине - 02.04.2024, ПРАЙМ
"Масштабная катастрофа". В США назвали последствия хода Запада на Украине
Ошибка Запада в намерении использовать Украину в борьбе с Россией обернулась серьезной катастрофой для Киева. Такое мнение в беседе с каналом Dialogue Works... | 02.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-02T15:44+0300
2024-04-02T15:51+0300
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МОСКВА, 2 апр - ПРАЙМ. Ошибка Запада в намерении использовать Украину в борьбе с Россией обернулась серьезной катастрофой для Киева. Такое мнение в беседе с каналом Dialogue Works выразил американский экономист, профессор Ричард Вольф."Просчет Запада привел к буквальному уничтожению Украины. Ее экономика несколько лет не сможет восстановиться. Комбинация из военного и экономического разрушения, а также бегства миллионов граждан, представляет собою масштабную катастрофу для Украины", — сказал он.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramПо мнению Вольфа, Запад допустил серьезную ошибку, полагая, что даже с помощью всего своего вооружения он сможет победить Россию.В Москве отмечали, что поставки оружия на Украину только осложняют урегулирование конфликта, вовлекают страны НАТО и создают новые проблемы. Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее указал на прямое вовлечение США и НАТО в конфликт, как через поставки оружия, так и через подготовку военнослужащих в различных странах. В Кремле неоднократно отмечали, что поставки оружия Киеву только препятствуют переговорам и имеют отрицательное влияние.
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украина, россия, запад, новости
Политика, УКРАИНА, РОССИЯ, ЗАПАД, Новости
15:44 02.04.2024 (обновлено: 15:51 02.04.2024)
 
"Масштабная катастрофа". В США назвали последствия хода Запада на Украине

Экономист Вольф: просчет Запада привел к масштабной катастрофе для Украины

© Фото : Public Domain/President Of UkraineУкраинский флаг, Киев
Украинский флаг, Киев - ПРАЙМ, 1920, 02.04.2024
© Фото : Public Domain/President Of Ukraine
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МОСКВА, 2 апр - ПРАЙМ. Ошибка Запада в намерении использовать Украину в борьбе с Россией обернулась серьезной катастрофой для Киева. Такое мнение в беседе с каналом Dialogue Works выразил американский экономист, профессор Ричард Вольф.
"Просчет Запада привел к буквальному уничтожению Украины. Ее экономика несколько лет не сможет восстановиться. Комбинация из военного и экономического разрушения, а также бегства миллионов граждан, представляет собою масштабную катастрофу для Украины", — сказал он.
Читайте ПРАЙМ в нашем канале в Telegram
По мнению Вольфа, Запад допустил серьезную ошибку, полагая, что даже с помощью всего своего вооружения он сможет победить Россию.
В Москве отмечали, что поставки оружия на Украину только осложняют урегулирование конфликта, вовлекают страны НАТО и создают новые проблемы. Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее указал на прямое вовлечение США и НАТО в конфликт, как через поставки оружия, так и через подготовку военнослужащих в различных странах.
В Кремле неоднократно отмечали, что поставки оружия Киеву только препятствуют переговорам и имеют отрицательное влияние.
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