https://1prime.ru/20240402/katastrofa-847004944.html

"Масштабная катастрофа". В США назвали последствия хода Запада на Украине

"Масштабная катастрофа". В США назвали последствия хода Запада на Украине - 02.04.2024, ПРАЙМ

"Масштабная катастрофа". В США назвали последствия хода Запада на Украине

Ошибка Запада в намерении использовать Украину в борьбе с Россией обернулась серьезной катастрофой для Киева. Такое мнение в беседе с каналом Dialogue Works... | 02.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-02T15:44+0300

2024-04-02T15:44+0300

2024-04-02T15:51+0300

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МОСКВА, 2 апр - ПРАЙМ. Ошибка Запада в намерении использовать Украину в борьбе с Россией обернулась серьезной катастрофой для Киева. Такое мнение в беседе с каналом Dialogue Works выразил американский экономист, профессор Ричард Вольф."Просчет Запада привел к буквальному уничтожению Украины. Ее экономика несколько лет не сможет восстановиться. Комбинация из военного и экономического разрушения, а также бегства миллионов граждан, представляет собою масштабную катастрофу для Украины", — сказал он.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramПо мнению Вольфа, Запад допустил серьезную ошибку, полагая, что даже с помощью всего своего вооружения он сможет победить Россию.В Москве отмечали, что поставки оружия на Украину только осложняют урегулирование конфликта, вовлекают страны НАТО и создают новые проблемы. Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее указал на прямое вовлечение США и НАТО в конфликт, как через поставки оружия, так и через подготовку военнослужащих в различных странах. В Кремле неоднократно отмечали, что поставки оружия Киеву только препятствуют переговорам и имеют отрицательное влияние.

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