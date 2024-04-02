https://1prime.ru/20240402/khischenie-846992392.html

На Украине вскрыли хищения в офисе Зеленского при закупке трансформаторов

На Украине вскрыли хищения в офисе Зеленского при закупке трансформаторов - 02.04.2024, ПРАЙМ

На Украине вскрыли хищения в офисе Зеленского при закупке трансформаторов

Специализированная антикоррупционная прокуратура Украины сообщила о задержании группы во главе с бывшим советником офиса Владимира Зеленского. Их подозревают в... | 02.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-02T11:37+0300

2024-04-02T11:37+0300

2024-04-02T11:37+0300

политика

владимир зеленский

денежные хищения на украине

https://cdnn.1prime.ru/img/84125/01/841250196_0:0:2400:1350_1920x0_80_0_0_9f29c1851a2023f78ce0b4fc123ad24c.jpg

МОСКВА, 2 апр - ПРАЙМ. Специализированная антикоррупционная прокуратура Украины сообщила о задержании группы во главе с бывшим советником офиса Владимира Зеленского. Их подозревают в присвоении около 95 миллионов гривен (почти 2,5 миллиона долларов) при закупке трансформаторов. "Разоблачили организованную группу во главе с бывшим советником офиса президента Украины… деятельность которой привела к завладению 94,8 миллиона гривен при закупке трансформаторов во время военного положения. Следствием установлено, что организованная группа была создана в 2021 году с целью контроля за денежными средствами "Украинской железной дороги", — сказано в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства. Отмечается, что глава группы в июне – декабре позапрошлого года через подконтрольных ему должностных лиц "Украинской железной дороги" "обеспечил избрание заранее определенной компании поставщиком силовых трансформаторов". Поставки осуществлялись по завышенной стоимости. Ведомство установило, что сами трансформаторы закупали через компанию-прокладку у производителя, которым частично владели российские юрлица, и перепродавали "Украинской железной дороге" по вдвое завышенной цене. В ведомстве отметили, что глава, соорганизатор и два участника группы были задержаны. Возбуждено уголовное дело по статье "присвоение, растрата имущества путем злоупотребления служебным положением", которая предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет. Имя экс-советника офиса Зеленского при этом не сообщается. Депутат украинского парламента Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале отметил, что речь идет об Артеме Шило. Согласно информации из открытых источников, он с 2012 года работал в СБУ, откуда был уволен в 2021 году. Затем он год являлся советником в офисе Зеленского. Ранее Зеленский уволил нескольких советников и помощников, включая Сергея Шефира - директора и основателя студии "Квартал-95". Также под "сокращение" попали Олег Устенко, Сергей Трофимов, Михаил Радуцкий, Алена Вербицкая, Наталья Пушкарева. Пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоpов заявил, что перестановки в офисе Зеленского продиктованы "оптимизацией" штата.

https://1prime.ru/20240402/zelenskiy-846988850.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

владимир зеленский, денежные хищения на украине