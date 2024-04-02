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Глава КНР рассказал о мерах при попытках США подавить развитие технологий

Глава КНР рассказал о мерах при попытках США подавить развитие технологий - 02.04.2024, ПРАЙМ

Глава КНР рассказал о мерах при попытках США подавить развитие технологий

Китай примет меры, если Соединенные Штаты будут тормозить развитие высоких технологий в КНР, сообщил председатель КНР Си Цзиньпин в ходе телефонного разговора с | 02.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-02T20:52+0300

2024-04-02T20:52+0300

2024-04-02T20:52+0300

политика

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ПЕКИН, 2 апр — ПРАЙМ. Китай примет меры, если Соединенные Штаты будут тормозить развитие высоких технологий в КНР, сообщил председатель КНР Си Цзиньпин в ходе телефонного разговора с президентом США Джо Байденом. Агентство Синьхуа, ссылаясь на слова Си Цзиньпина, заявило, что Америка регулярно оказывает давление на научно-техническую и торгово-экономическую сферы Китая при помощи санкций."Это не "устранение рисков", а создание рисков. Если США хотят осуществлять взаимовыгодное сотрудничество и совместно разделять дивиденды развития Китая, двери Китая всегда будут открыты, если США будут настаивать на подавлении развития высоких технологий Китая и лишении Китая его законного права на развитие, мы не будем молча наблюдать и бездействовать", — цитирует агентство китайского лидера. Кроме этого, председатель КНР подчеркнул, что тайваньский вопрос является "красной линией" в отношениях КНР и США, которую нельзя переходить, Пекин не станет закрывать глаза на внешнюю поддержку сепаратистских сил на острове.Американский президент Джо Байден ответил, что США не стремятся вести "новую холодную войну", менять китайскую систему или укреплять союзы против Китая, не поддерживают "независимость Тайваня" и не намерены вступать в конфликт с Китаем.Президент США подчеркнул, что "Вашингтон придерживается политики "одного Китая"".Он также добавил, что "развитие Китая выгодно всему миру".Си Цзиньпин выразил надежду, что Соединенные Штаты претворят в жизнь позитивное заявление президента Джо Байдена о неподдержке "независимости Тайваня".Ситуация вокруг Тайваня значительно обострилась после того, как официальный представитель США посетил остров. Китай осудил этот визит и провел масштабные военные учения.В ноябре спустя полтора года молчания состоялись переговоры Байдена и Си Цзиньпина на полях саммита АТЭС в Сан-Франциско. Си Цзиньпин многократно подчеркивал, что Китай будет строить отношения с США на принципах взаимного уважения, мирного сосуществования и взаимовыгодного сотрудничества, и надеется, что Вашингтон будет поступать так же.Официальные отношения между центральным правительством Китая и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Неформальное общение в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.

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