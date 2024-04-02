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США не считают, что между НАТО и Россией назревает конфликт - 02.04.2024, ПРАЙМ
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США не считают, что между НАТО и Россией назревает конфликт
США не считают, что между НАТО и Россией назревает конфликт - 02.04.2024, ПРАЙМ
США не считают, что между НАТО и Россией назревает конфликт
Соединенные Штаты не считают, что между НАТО и Россией назревает конфликт, сообщила постоянный представитель США при альянсе Джулианн Смит. | 02.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-02T21:23+0300
2024-04-02T21:23+0300
политика
нато
россия
конфликт
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ВАШИНГТОН, 2 апр — ПРАЙМ. Соединенные Штаты не считают, что между НАТО и Россией назревает конфликт, сообщила постоянный представитель США при альянсе Джулианн Смит."Предпринимается много усилий для укрепления нашей обороны и сдерживающего потенциала, однако мы никому не сигнализируем о том, что надвигается война", — отметила Смит.В последнее время на Западе все чаще звучат идеи о прямом вооруженном конфликте альянса и Россией. В МИД России заявляли, что Россия остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента. Президент России Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону объяснил, что Москва не собирается нападать на страны НАТО. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем.
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нато, россия, конфликт
Политика, НАТО, РОССИЯ, конфликт
21:23 02.04.2024
 
США не считают, что между НАТО и Россией назревает конфликт

США не считают, что между странами НАТО и Россией назревает вооруженный конфликт

© Фото : NATOФлаги НАТО, Нидерланды
Флаги НАТО, Нидерланды - ПРАЙМ, 1920, 02.04.2024
© Фото : NATO
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ВАШИНГТОН, 2 апр — ПРАЙМ. Соединенные Штаты не считают, что между НАТО и Россией назревает конфликт, сообщила постоянный представитель США при альянсе Джулианн Смит.
"Предпринимается много усилий для укрепления нашей обороны и сдерживающего потенциала, однако мы никому не сигнализируем о том, что надвигается война", — отметила Смит.
В последнее время на Западе все чаще звучат идеи о прямом вооруженном конфликте альянса и Россией. В МИД России заявляли, что Россия остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
Президент России Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону объяснил, что Москва не собирается нападать на страны НАТО. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем.
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