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Агрессия Израиля продолжается, несмотря на резолюцию СБ ООН, заявил Небензя

Агрессия Израиля продолжается, несмотря на резолюцию СБ ООН, заявил Небензя - 02.04.2024, ПРАЙМ

Агрессия Израиля продолжается, несмотря на резолюцию СБ ООН, заявил Небензя

Москва обеспокоена продолжающейся израильской операцией в секторе Газа, несмотря на принятую резолюцию СБ ООН, сообщил на заседании СБ ООН постпред РФ при... | 02.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-02T22:53+0300

2024-04-02T22:53+0300

2024-04-02T22:57+0300

политика

сб оон

палестино-израильский конфликт

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ООН, 2 апр – ПРАЙМ. Москва обеспокоена продолжающейся израильской операцией в секторе Газа, несмотря на принятую резолюцию СБ ООН, сообщил на заседании СБ ООН постпред РФ при организации Василий Небензя."Мы инициировали его (сегодняшнее заседание СБ ООН – ред.), чтобы обсудить непрекращающиеся ракетно-бомбовые удары армии обороны Израиля по различным объектам Сирии на фоне беспрецедентной по масштабам жертв военной операции Западного Иерусалима в секторе Газа, которая продолжается, несмотря на требование резолюции Совета безопасности 2728 немедленно прекратить огонь", — уточнил Небензя. Он подчеркнул, что Россия решительно осуждает продолжающиеся налеты Израиля на Сирию и призывает международное сообщество поступить также.Небензя добавил, что российская сторона рассчитывает на справедливую оценку членов СБ ООН действиям Израиля в отношении консульства Ирана в Дамаске.Ранее СБ ООН принял резолюцию, требующую немедленного прекращения огня в секторе Газа на месяц Рамадан. 14 стран голосовали за, США воздержались.1 апреля Минобороны Сирии сообщило об авиаударе израильских ВВС по зданию консульства Ирана в столице Сирии Дамаске.Корпус стражей исламской революции Ирана (элитные подразделения ВС) указал, что в ходе израильского удара погибли семь офицеров КСИР, среди них двое высокопоставленных генералов-советников – Мохаммад Реза Захеди, командующий силами "Кудс" КСИР в Сирии и Ливане, а также его заместитель, бригадный генерал Мохаммад Хади Хаджи Рахими.

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сб оон, палестино-израильский конфликт