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Число россиян с тремя и более кредитами достигло 13 миллионов человек

Число россиян с тремя и более кредитами достигло 13 миллионов человек - 02.04.2024, ПРАЙМ

Число россиян с тремя и более кредитами достигло 13 миллионов человек

Число россиян, имеющих три и более кредита, в 2023 году увеличилось на 2,7 миллиона человек - до 12,9 миллиона человек, говорится в информационно-аналитическом... | 02.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-02T21:04+0300

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2024-04-02T21:04+0300

экономика

кредитка

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МОСКВА, 2 апр — ПРАЙМ. Число россиян, имеющих три и более кредита, в 2023 году увеличилось на 2,7 миллиона человек - до 12,9 миллиона человек, говорится в информационно-аналитическом материале Банка России. "За год на 2,7 миллиона человек (с 25 до 28%) выросло число заемщиков, имеющих три кредита и более", - пишет ЦБ в анализе тенденций розничного кредитования на основе данных бюро кредитных историй. "Половину розничного кредитного портфеля банков составляет задолженность заемщиков, имеющих три кредита и более", - отмечает регулятор. По его данным, из числа заемщиков с тремя кредитами половина - 6,5 миллиона человек - имеет долг по двум кредитным картам. При этом количество россиян, которые пользуются кредитками, за год выросло на 31% и на 1 января 2024 года достигло 27,6 миллиона человек. Регулятор отмечает, что в целом кредитными продуктами пользуются все больше граждан – на 1 января их количество достигло 50 миллионов человек.

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кредитка