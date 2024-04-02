Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Число россиян с тремя и более кредитами достигло 13 миллионов человек - 02.04.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20240402/kreditki-847017120.html
Число россиян с тремя и более кредитами достигло 13 миллионов человек
Число россиян с тремя и более кредитами достигло 13 миллионов человек - 02.04.2024, ПРАЙМ
Число россиян с тремя и более кредитами достигло 13 миллионов человек
Число россиян, имеющих три и более кредита, в 2023 году увеличилось на 2,7 миллиона человек - до 12,9 миллиона человек, говорится в информационно-аналитическом... | 02.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-02T21:04+0300
2024-04-02T21:04+0300
экономика
кредитка
https://cdnn.1prime.ru/img/84145/82/841458254_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_3e87c28ebb46f3c4c3b07178817469eb.jpg
МОСКВА, 2 апр — ПРАЙМ. Число россиян, имеющих три и более кредита, в 2023 году увеличилось на 2,7 миллиона человек - до 12,9 миллиона человек, говорится в информационно-аналитическом материале Банка России. "За год на 2,7 миллиона человек (с 25 до 28%) выросло число заемщиков, имеющих три кредита и более", - пишет ЦБ в анализе тенденций розничного кредитования на основе данных бюро кредитных историй. "Половину розничного кредитного портфеля банков составляет задолженность заемщиков, имеющих три кредита и более", - отмечает регулятор. По его данным, из числа заемщиков с тремя кредитами половина - 6,5 миллиона человек - имеет долг по двум кредитным картам. При этом количество россиян, которые пользуются кредитками, за год выросло на 31% и на 1 января 2024 года достигло 27,6 миллиона человек. Регулятор отмечает, что в целом кредитными продуктами пользуются все больше граждан – на 1 января их количество достигло 50 миллионов человек.
https://1prime.ru/20240402/dolg-847016182.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84145/82/841458254_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_35c7992975ef95dd33b70d850b49e696.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
кредитка
Экономика, кредитка
21:04 02.04.2024
 
Число россиян с тремя и более кредитами достигло 13 миллионов человек

ЦБ: число россиян с тремя и более кредитами достигло почти 13 миллионов человек

© РИА Новости . Павел Лисицын | Перейти в медиабанкДенежные купюры
Денежные купюры - ПРАЙМ, 1920, 02.04.2024
© РИА Новости . Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 2 апр — ПРАЙМ. Число россиян, имеющих три и более кредита, в 2023 году увеличилось на 2,7 миллиона человек - до 12,9 миллиона человек, говорится в информационно-аналитическом материале Банка России.
"За год на 2,7 миллиона человек (с 25 до 28%) выросло число заемщиков, имеющих три кредита и более", - пишет ЦБ в анализе тенденций розничного кредитования на основе данных бюро кредитных историй.
"Половину розничного кредитного портфеля банков составляет задолженность заемщиков, имеющих три кредита и более", - отмечает регулятор.
Доверительное управление - ПРАЙМ, 1920, 02.04.2024
ЦБ сообщил максимальный размер долга по ипотеке у большинства россиян
19:51
По его данным, из числа заемщиков с тремя кредитами половина - 6,5 миллиона человек - имеет долг по двум кредитным картам.
При этом количество россиян, которые пользуются кредитками, за год выросло на 31% и на 1 января 2024 года достигло 27,6 миллиона человек.
Регулятор отмечает, что в целом кредитными продуктами пользуются все больше граждан – на 1 января их количество достигло 50 миллионов человек.
 
Экономикакредитка
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными данными
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала