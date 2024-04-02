https://1prime.ru/20240402/krokus-846995741.html

В СК подали заявление о возбуждении дела против владельцев "Крокуса"

В СК подали заявление о возбуждении дела против владельцев "Крокуса" - 02.04.2024, ПРАЙМ

В СК подали заявление о возбуждении дела против владельцев "Крокуса"

В Следственный комитет России подали заявление о возбуждении уголовного дела против владельцев концертного зала "Крокус сити холл", сообщил президент... | 02.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-02T12:53+0300

2024-04-02T12:53+0300

2024-04-02T12:53+0300

крокус сити холл

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уголовное дело

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МОСКВА, 2 апр - ПРАЙМ. В Следственный комитет России подали заявление о возбуждении уголовного дела против владельцев концертного зала "Крокус сити холл", сообщил президент юридической фирмы "Трунов, Айвар и партнеры" адвокат Игорь Трунов.Отмечается, что документ подали от имени 11 потерпевших, в том числе от родственников погибших. СК просят открыть дело об оказании небезопасных услуг."Заявление на имя председателя СК Александра Ивановича Бастрыкина было подано только что – в 10.00 мск 2 апреля", - заявил Трунов агентству РИА Новости.Он объяснил, что сначала представлял только съемочную группу ивана Поморина, которая должна была снимать концерт группы "Пикник", затем присоединилась группа родственников погибших.Как отметил Трунов, с 2009 года, когда "Крокус" открылся, требования к безопасности существенно поменялись. Однако не факт, что владельцы концертного зала в должной мере занимались противопожарной защитой объекта, подчеркнул адвокат.

https://1prime.ru/20240401/arest-846977363.html

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