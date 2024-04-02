https://1prime.ru/20240402/krokus-846995741.html
В СК подали заявление о возбуждении дела против владельцев "Крокуса"
В СК подали заявление о возбуждении дела против владельцев "Крокуса" - 02.04.2024, ПРАЙМ
В СК подали заявление о возбуждении дела против владельцев "Крокуса"
В Следственный комитет России подали заявление о возбуждении уголовного дела против владельцев концертного зала "Крокус сити холл", сообщил президент... | 02.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-02T12:53+0300
2024-04-02T12:53+0300
2024-04-02T12:53+0300
крокус сити холл
ск
ск рф
уголовное дело
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/03/17/846628977_0:0:3243:1824_1920x0_80_0_0_79a2059eb8db68b4ba5debb6901c12ee.jpg
МОСКВА, 2 апр - ПРАЙМ. В Следственный комитет России подали заявление о возбуждении уголовного дела против владельцев концертного зала "Крокус сити холл", сообщил президент юридической фирмы "Трунов, Айвар и партнеры" адвокат Игорь Трунов.Отмечается, что документ подали от имени 11 потерпевших, в том числе от родственников погибших. СК просят открыть дело об оказании небезопасных услуг."Заявление на имя председателя СК Александра Ивановича Бастрыкина было подано только что – в 10.00 мск 2 апреля", - заявил Трунов агентству РИА Новости.Он объяснил, что сначала представлял только съемочную группу ивана Поморина, которая должна была снимать концерт группы "Пикник", затем присоединилась группа родственников погибших.Как отметил Трунов, с 2009 года, когда "Крокус" открылся, требования к безопасности существенно поменялись. Однако не факт, что владельцы концертного зала в должной мере занимались противопожарной защитой объекта, подчеркнул адвокат.
https://1prime.ru/20240401/arest-846977363.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/03/17/846628977_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_26cdad13b06831ad3e064c36dc1ef75f.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крокус сити холл, ск, ск рф, уголовное дело
Крокус сити холл, СК, СК РФ, уголовное дело
В СК подали заявление о возбуждении дела против владельцев "Крокуса"
Трунов: заявление о возбуждении уголовного дела против владельцев "Крокуса" подано в СК
МОСКВА, 2 апр - ПРАЙМ. В Следственный комитет России подали заявление о возбуждении уголовного дела против владельцев концертного зала "Крокус сити холл", сообщил президент юридической фирмы "Трунов, Айвар и партнеры" адвокат Игорь Трунов.
Отмечается, что документ подали от имени 11 потерпевших, в том числе от родственников погибших. СК просят открыть дело об оказании небезопасных услуг.
"Заявление на имя председателя СК Александра Ивановича Бастрыкина было подано только что – в 10.00 мск 2 апреля", - заявил Трунов агентству РИА Новости.
Он объяснил, что сначала представлял только съемочную группу ивана Поморина, которая должна была снимать концерт группы "Пикник", затем присоединилась группа родственников погибших.
Как отметил Трунов, с 2009 года, когда "Крокус" открылся, требования к безопасности существенно поменялись. Однако не факт, что владельцы концертного зала в должной мере занимались противопожарной защитой объекта, подчеркнул адвокат.
Суд арестовал десятого фигуранта дела о теракте в "Крокусе"