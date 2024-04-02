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Курс доллара в начале торгов поднялся до 92,36 рубля

Курс доллара в начале торгов поднялся до 92,36 рубля - 02.04.2024, ПРАЙМ

Курс доллара в начале торгов поднялся до 92,36 рубля

Курс рубля в начале торгов снижается против доллара и юаня: курс американской валюты к текущему моменту растет до 92,36 рубля, китайской – до 12,7 рубля,... | 02.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-02T07:04+0300

2024-04-02T07:04+0300

2024-04-02T07:20+0300

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МОСКВА, 2 апр — ПРАЙМ. Курс рубля в начале торгов снижается против доллара и юаня: курс американской валюты к текущему моменту растет до 92,36 рубля, китайской – до 12,7 рубля, следует из данных Московской биржи.Курс доллара расчетами "завтра" на 7.05 мск растет на 21 копейку, до 92,36 рубля, юаня – на 1 копейку, до 12,7 рубля.По евро сделок расчетами "завтра" пока нет.

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курсы валют, московская биржа