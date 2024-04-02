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"Магнит" сотрудничает с ФАС в вопросе цен на яйца
"Магнит" сотрудничает с ФАС в вопросе цен на яйца - 02.04.2024, ПРАЙМ
"Магнит" сотрудничает с ФАС в вопросе цен на яйца
"Магнит" сотрудничает с Федеральной антимонопольной службой (ФАС) России в вопросе цен на яйца, в том числе оказывает содействие при проведении проверок,... | 02.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-02T12:52+0300
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МОСКВА, 2 апр - ПРАЙМ. "Магнит" сотрудничает с Федеральной антимонопольной службой (ФАС) России в вопросе цен на яйца, в том числе оказывает содействие при проведении проверок, рассказали РИА Новости в компании. Ранее во вторник служба заявила о том, что начала проверки крупнейших торговых сетей, в том числе "Магнита" и "Пятерочки", из-за цен на яйца. До этого ведомство проверило производителей куриных яиц. "Мы сотрудничаем с ФАС по вопросам повышения поставщиками отпускных цен на яйца, оказываем ведомству содействие и в проведении текущей проверки", - заявили в компании. Ритейлер также подчеркнул, что давно установил добровольное ограничение наценки на социально значимый ассортимент яйца на уровне 5-10% и продолжает его придерживаться. РИА Новости направило запрос также и другим торговым сетям.
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РОССИЯ, Магнит, ФАС РФ, Новости
"Магнит" сотрудничает с ФАС в вопросе цен на яйца
"Магнит" сотрудничает с ФАС в вопросе цен на яйца и проведении проверок
МОСКВА, 2 апр - ПРАЙМ. "Магнит" сотрудничает с Федеральной антимонопольной службой (ФАС) России в вопросе цен на яйца, в том числе оказывает содействие при проведении проверок, рассказали РИА Новости в компании.
Ранее во вторник служба заявила о том, что начала проверки крупнейших торговых сетей, в том числе "Магнита" и "Пятерочки", из-за цен на яйца. До этого ведомство проверило производителей куриных яиц.
"Мы сотрудничаем с ФАС по вопросам повышения поставщиками отпускных цен на яйца, оказываем ведомству содействие и в проведении текущей проверки", - заявили в компании.
Ритейлер также подчеркнул, что давно установил добровольное ограничение наценки на социально значимый ассортимент яйца на уровне 5-10% и продолжает его придерживаться.
РИА Новости направило запрос также и другим торговым сетям.