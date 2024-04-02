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KMZ начнет производство высокоскоростных катеров MASTER для силовиков - 02.04.2024, ПРАЙМ
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KMZ начнет производство высокоскоростных катеров MASTER для силовиков
KMZ начнет производство высокоскоростных катеров MASTER для силовиков - 02.04.2024, ПРАЙМ
KMZ начнет производство высокоскоростных катеров MASTER для силовиков
Военно-промышленный холдинг KMZ начнет во втором квартале 2024 года серийное производство высокоскоростных катеров серии MASTER PRO для силовых структур России, | 02.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-02T05:30+0300
2024-04-02T05:30+0300
экономика
kmz
силовики
катера
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МОСКВА, 2 апр - ПРАЙМ. Военно-промышленный холдинг KMZ начнет во втором квартале 2024 года серийное производство высокоскоростных катеров серии MASTER PRO для силовых структур России, ранее данные катера производились компанией "Меркурий Трейдинг", сообщил РИА Новости управляющий директор холдинга Михаил Даниленко. Потребителями данных катеров были пограничные управления ФСБ РФ. За минувшие годы в эксплуатацию было передано более 200 таких катеров. Их скорость достигает 100 километров в час. KMZ специализируется на производстве патрульных катеров для силовых структур России: МЧС, Росгвардии, ФСБ. В 2023 году холдинг выполнил контракт на поставку Росгвардии шести катеров "Афалина", всего их поставлено 40 единиц. МЧС получило 42 патрульных катера ПК-500. "KMZ приобрел документацию и эксклюзивные права на катера серии MASTER PRO, ранее производимые компанией "Меркурий Трейдинг". Серийное производство данных катеров для силовиков будет запущено не позднее второго квартала 2024 года", - сказал Даниленко. По его словам, в настоящее время ведется работа по настройке серийного производства указанных катеров в исполнениях со стационарными и подвесными моторами. Катера серии MASTER-540 и MASTER-651 будут выпускаться в комплектации с двумя стационарными моторами и водометными движителями, а также с одним подвесным мотором, отметил директор. Длина катера класса MASTER составляет до семи метров, скорость - 100 километров в час, максимальная мощность двигателя - 300 лошадиных сил, вместимость - восемь человек.
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kmz, силовики, катера
Экономика, KMZ, силовики, катера
05:30 02.04.2024
 
KMZ начнет производство высокоскоростных катеров MASTER для силовиков

KMZ начнет в 2024 годe производство высокоскоростных катеров MASTER для силовых структур

© РИА Новости . Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкВид на Баренцево море
Вид на Баренцево море - ПРАЙМ, 1920, 02.04.2024
© РИА Новости . Алексей Филиппов
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МОСКВА, 2 апр - ПРАЙМ. Военно-промышленный холдинг KMZ начнет во втором квартале 2024 года серийное производство высокоскоростных катеров серии MASTER PRO для силовых структур России, ранее данные катера производились компанией "Меркурий Трейдинг", сообщил РИА Новости управляющий директор холдинга Михаил Даниленко.
Потребителями данных катеров были пограничные управления ФСБ РФ. За минувшие годы в эксплуатацию было передано более 200 таких катеров. Их скорость достигает 100 километров в час.
KMZ специализируется на производстве патрульных катеров для силовых структур России: МЧС, Росгвардии, ФСБ. В 2023 году холдинг выполнил контракт на поставку Росгвардии шести катеров "Афалина", всего их поставлено 40 единиц. МЧС получило 42 патрульных катера ПК-500.
"KMZ приобрел документацию и эксклюзивные права на катера серии MASTER PRO, ранее производимые компанией "Меркурий Трейдинг". Серийное производство данных катеров для силовиков будет запущено не позднее второго квартала 2024 года", - сказал Даниленко.
По его словам, в настоящее время ведется работа по настройке серийного производства указанных катеров в исполнениях со стационарными и подвесными моторами.
Катера серии MASTER-540 и MASTER-651 будут выпускаться в комплектации с двумя стационарными моторами и водометными движителями, а также с одним подвесным мотором, отметил директор.
Длина катера класса MASTER составляет до семи метров, скорость - 100 километров в час, максимальная мощность двигателя - 300 лошадиных сил, вместимость - восемь человек.
%Машиностроительный завод Армалит - ПРАЙМ, 1920, 25.03.2024
KMZ начал производить подшипники для дизельных двигателей большой мощности
25 марта, 05:28
 
ЭкономикаKMZсиловикикатера
 
 
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