https://1prime.ru/20240402/medvedev-847017522.html

Медведев призвал ликвидировать причастных к теракту в "Крокусе" украинцев

Медведев призвал ликвидировать причастных к теракту в "Крокусе" украинцев - 02.04.2024, ПРАЙМ

Медведев призвал ликвидировать причастных к теракту в "Крокусе" украинцев

Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев призвал уничтожить причастных к теракту в "Крокус сити холле" украинских лидеров. | 02.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-02T21:44+0300

2024-04-02T21:44+0300

2024-04-02T21:44+0300

дмитрий медведев

крокус сити холл

украина

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/03/04/845861773_307:0:2962:1494_1920x0_80_0_0_39a1bb55fc2085923afe0ab74e21d270.jpg

МОСКВА, 2 апр — ПРАЙМ. Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев призвал уничтожить причастных к теракту в "Крокус сити холле" украинских лидеров.По его мнению, которое он высказал в Telegram-канале, никто не будет судить украинские власти, даже при обнаружении доказательств их причастности к теракту."Что делать? Да просто крошить бандеровских свиней, как это доблестно делал МГБ СССР после войны. А лидеров — ликвидировать при удобном случае. Как Коновальца и Бандеру. В Киеве или в другом подходящем месте", — говорится в публикации.Медведев назвал дискуссии о принятии статуса "террористического государства" Украины международным сообществом "схоластическими", так как это и так понятно.Украина в настоящее время свободно и без последствий убивает своих и чужих граждан, террористическая природа этого государства очевидна даже британцам и американцам, заключил зампредседателя Совбеза.Трагедия произошла 22 марта вечером в подмосковном Красногорске. В концертный зал "Крокус сити холл" через партер ворвались как минимум трое мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. В здании начался сильный пожар. Отмечается, что в результате теракта погибли 144 человека.

https://1prime.ru/20240402/ukraina-847014155.html

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

дмитрий медведев, крокус сити холл, украина