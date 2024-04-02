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МИД обвинил США в создании афганского крыла ИГИЛ*

МИД обвинил США в создании афганского крыла ИГИЛ* - 02.04.2024, ПРАЙМ

МИД обвинил США в создании афганского крыла ИГИЛ*

Действующее на севере Афганистана афганское крыло террористической группировки ИГИЛ* было создано усилиями Соединенных Штатов и Великобритании, заявил директор... | 02.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-02T14:23+0300

2024-04-02T14:23+0300

2024-04-02T14:23+0300

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МОСКВА, 2 апр - ПРАЙМ. Действующее на севере Афганистана афганское крыло террористической группировки ИГИЛ* было создано усилиями Соединенных Штатов и Великобритании, заявил директор второго департамента Азии МИД России Замир Кабулов в беседе с телеканалом RTVI."Теперь про "ИГИЛ-Хорасан"*. Было время более 10 лет назад, когда он просто назывался ИГИЛ*, в арабском варианте ДАИШ*. Он появился в Афганистане, и появился он, как раз когда там большой массой стояли американские и другие натовские войска. И они бросили вызов в первую очередь не американцам, которые были оккупантами в Афганистане, а бросили талибам**, движению талибов**, которое само было вооруженной оппозицией, воевало с правительством... Когда мы об этом говорили американцам и прочим их друзьям, они всячески умаляли эту угрозу, утверждая, что главная угроза в Афганистане — это "Аль-Каида"*** ", - заявил дипломат.Кабулов также упомянул о фактах сотрудничества США с боевиками ИГИЛ*, о которых донесли сами талибы**. Он также отметил, что в группировках ИГИЛ* в Афганистане преобладает этнический состав из Средней Азии, Узбекистана, Таджикистана и других регионов, а также из российских мусульманских районов. Кроме того, Кабулов подчеркнул, что ИГИЛ-Хорасан* также сотрудничает и поддерживает так называемое "Исламское движение Восточного Туркестана", которое воюет против Китая в Синьцзян-Уйгурском автономном районе. Таким образом, организация ИГИЛ-Хорасан* является угрозой не только для России, но и для ее союзников в Центральной Азии, а также для Китая.*Запрещенная в России террористическая организация.** "Талибан" – организация, находящаяся под санкциями ООН за террористическую деятельность.***Запрещенная в России террористическая организация.

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