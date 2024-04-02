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Надежды напрасны: советский истребитель не оставит F-16 шансов

Надежды напрасны: советский истребитель не оставит F-16 шансов - 02.04.2024, ПРАЙМ

Надежды напрасны: советский истребитель не оставит F-16 шансов

На Украине напрасно надеются на американские истребители F-16 – нет техники, способной конкурировать с российским МиГ-31, сообщает InfoBRICS. | 02.04.2024, ПРАЙМ

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2024-04-02T10:11+0300

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МОСКВА, 2 апр — ПРАЙМ. На Украине напрасно надеются на американские истребители F-16 – нет техники, способной конкурировать с российским МиГ-31, сообщает InfoBRICS.Отмечается, что частые заявления о "превосходстве" американской машины ничем не подтверждаются. Наоборот, даже украинские пилоты, которые обучаются на F-16, предпочитают советские самолеты. Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramКроме того, отставной военный летчик из США Том Рихтер указал, что F-16 является "примадонной", так как требует значительного внимания по сравнению с истребителями советской эпохи Су-27 и МиГ-29, сообщают авторы материала.По мнению InfoBRICS, некоторая образцы унаследованной Россией советской техники выглядят достойно даже спустя более 40 лет после принятия на вооружение. В частности МиГ-31 является стартовой платформой для смертоносного ракетного комплекса 9-А-7660 "Кинжал" (МиГ-31К/И). При этом самолет модернизировали до версии МиГ-31БМ, и он стал идеалом перехватчика. Ему обеспечили доминирование в небе на ближайшие десятилетия.Также отмечается, что используемая на истребителе гиперзвуковая ракета класса "воздух-воздух" Р-37М с дальностью полета в 400 километров, фактически превращает МиГ-31БМ в "летающий С-400". По мнению авторов материла, даже если бы НАТО поставила Киеву F-16 модификации V (Block 70/72), он все равно был бы беспомощен, так как лучшая используемая на нем зенитная ракета AIM-120D AMRAAM с дальностью действия всего 160 километров. При этом киевскому режиму пообещали F-16 Block 20 MLU, который ничем не лучше МиГ-29. Поэтому Украина требует 100 современных моделей F-16 вместо 50 базовых. Ранее президент России Владимир Путин предупредил о последствиях, которые возникнут у НАТО, если оно поставит Киеву истребители F-16, даже если они будут вылетать с аэродромов третьих стран, которые официально не участвуют в конфликте. По его словам любые аэродромы, с которых будут взлетать F-16, станут законной целью для российской армии. Его заявление стало ответом на слова генсека НАТО Йенса Столтенберга о том, что Украина вправе атаковать цели "за пределами Крыма".Истребитель МИГ-31 разработан в ОКБ-155 (ныне АО РСК "МиГ") на базе самолета МиГ-25 в 1970-х годах.Полную версию материала читайте на сайте МноСМИ>>

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нато, f-16, миг-31, россия