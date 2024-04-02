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Глава МВД назвал число депортированных мигрантов за прошлый год
Глава МВД назвал число депортированных мигрантов за прошлый год - 02.04.2024, ПРАЙМ
Глава МВД назвал число депортированных мигрантов за прошлый год
В прошлом году из России депортировали почти 110 тысяч нелегальных мигрантов, заявил на расширенном заседании итоговой коллегии МВД России глава ведомства... | 02.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-02T15:01+0300
2024-04-02T15:01+0300
2024-04-02T15:01+0300
незаконная миграция
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МОСКВА, 2 апр — ПРАЙМ. В прошлом году из России депортировали почти 110 тысяч нелегальных мигрантов, заявил на расширенном заседании итоговой коллегии МВД России глава ведомства Владимир Колокольцев."Принимались меры по удалению лиц, нелегально находящихся на территории стран. Выдворено и депортировано почти 110 тысяч таких нарушителей. Это на 65% больше, чем годом ранее", — отметил Колокольцев.Директор Института демографических исследований ФНИСЦ РАН Марина Храмова в интервью РБК указала, что оценки числа нелегальных мигрантов в России разнородны, однако в последние годы преобладает мнение о том, что их количество не превышает четырех миллионов человек.
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LIVE: Путин на расширенном заседании коллегии МВД
LIVE: Путин на расширенном заседании коллегии МВД
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незаконная миграция
Глава МВД назвал число депортированных мигрантов за прошлый год
Колокольцев: в 2023 году выдворено из России почти 110 тысяч нарушителей-мигрантов
МОСКВА, 2 апр — ПРАЙМ. В прошлом году из России депортировали почти 110 тысяч нелегальных мигрантов, заявил на расширенном заседании итоговой коллегии МВД России глава ведомства Владимир Колокольцев.
"Принимались меры по удалению лиц, нелегально находящихся на территории стран. Выдворено и депортировано почти 110 тысяч таких нарушителей. Это на 65% больше, чем годом ранее", — отметил Колокольцев.
МВД предложило ужесточить контроль за мигрантами
Директор Института демографических исследований ФНИСЦ РАН Марина Храмова в интервью РБК указала
, что оценки числа нелегальных мигрантов в России разнородны, однако в последние годы преобладает мнение о том, что их количество не превышает четырех миллионов человек.