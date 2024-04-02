https://1prime.ru/20240402/migranty-847002939.html

Глава МВД назвал число депортированных мигрантов за прошлый год

Глава МВД назвал число депортированных мигрантов за прошлый год - 02.04.2024, ПРАЙМ

Глава МВД назвал число депортированных мигрантов за прошлый год

В прошлом году из России депортировали почти 110 тысяч нелегальных мигрантов, заявил на расширенном заседании итоговой коллегии МВД России глава ведомства... | 02.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-02T15:01+0300

2024-04-02T15:01+0300

2024-04-02T15:01+0300

незаконная миграция

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МОСКВА, 2 апр — ПРАЙМ. В прошлом году из России депортировали почти 110 тысяч нелегальных мигрантов, заявил на расширенном заседании итоговой коллегии МВД России глава ведомства Владимир Колокольцев."Принимались меры по удалению лиц, нелегально находящихся на территории стран. Выдворено и депортировано почти 110 тысяч таких нарушителей. Это на 65% больше, чем годом ранее", — отметил Колокольцев.Директор Института демографических исследований ФНИСЦ РАН Марина Храмова в интервью РБК указала, что оценки числа нелегальных мигрантов в России разнородны, однако в последние годы преобладает мнение о том, что их количество не превышает четырех миллионов человек.

https://1prime.ru/20240401/kontrol-846926302.html

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LIVE: Путин на расширенном заседании коллегии МВД LIVE: Путин на расширенном заседании коллегии МВД 2024-04-02T15:01+0300 true PT55M37S

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незаконная миграция