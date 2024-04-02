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Путин призвал кардинально изменить подход к миграционной политике России

Путин призвал кардинально изменить подход к миграционной политике России - 02.04.2024, ПРАЙМ

Путин призвал кардинально изменить подход к миграционной политике России

России следует значительно обновить подходы к миграционной политике, соотечественники годами не могут получить гражданство, отметил президент РФ Владимир Путин. | 02.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-02T14:30+0300

2024-04-02T14:30+0300

2024-04-02T14:52+0300

политика

владимир путин

трудовые мигранты

мвд

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МОСКВА, 2 апр – ПРАЙМ. России следует значительно обновить подходы к миграционной политике, соотечественники годами не могут получить гражданство, отметил президент РФ Владимир Путин. "Нужно обеспечить интересы и безопасность государства и общества, сберечь межэтническое и межрелигиозное согласие, нашу культурную, языковую самобытность - все то, что является силой России", - сказал Путин, выступая на коллегии МВД.Путин также отметил, что соотечественники, у которых поколения семей жили в России, годами не могут добиться российского паспорта. В то же время, зачастую при разборе преступлений оказывается, что человек попал в страну без особых проблем, оформил трудовой патент, имея за спиной целый букет правонарушений. "Потом он подает заявление на гражданство, даже не зная элементарно русского языка", - обратил внимание Путин. Однако возможность жить в России должна быть только у тех, кто уважает ее традиции, язык и культуру, отметил глава государства. Одновременно нельзя допустить, чтобы трагедия "Крокусе" спровоцировала рост ксенофобии и исламофобии.В конце декабря 2023-го президент говорил, что в России, по разным подсчетам, находятся свыше десяти миллионов мигрантов. Интересы коренного населения страны не следует игнорировать, но и для мигрантов нужно создавать "нормальные человеческие условия".Российский президент призвал работать с властями государств, откуда мигранты приезжают, и заниматься улучшением условий для прибывающих в страну рабочих. Он также говорил о необходимости специального органа, который занимался бы вопросами миграции и "своевременно находил решение по каждому аспекту этой проблемы".В 1992 – 2016 годах в России существовала Федеральная миграционная служба. В 2016 году ее упразднили, п полномочия передали Главному управлению по вопросам миграции МВД России.Теракт в "Крокусе" произошел вечером 22 марта. В концертный зал ворвались несколько мужчин в камуфляже, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. В здании начался сильный пожар. В результате теракта погибли 144 человека.

https://1prime.ru/20240401/kontrol-846926302.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

владимир путин, трудовые мигранты, мвд