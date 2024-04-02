https://1prime.ru/20240402/minoborony-847006737.html
Адмирала Моисеева назначили главнокомандующим ВМФ России
Адмирала Моисеева назначили главнокомандующим ВМФ России - 02.04.2024, ПРАЙМ
Адмирала Моисеева назначили главнокомандующим ВМФ России
Адмирал Александр Моисеев и вице-адмирал Константин Кабанцов назначены главкомом ВМФ России и командующим Северным флотом, соответственно. Вице-адмирал Сергей... | 02.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-02T15:58+0300
2024-04-02T15:58+0300
2024-04-02T16:17+0300
россия
новости
вмф россии
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/04/02/847006852_0:137:3155:1911_1920x0_80_0_0_a9a94723cfb6ce3eaafe2e906911d1a1.jpg
МОСКВА, 2 апр - ПРАЙМ. Адмирал Александр Моисеев и вице-адмирал Константин Кабанцов назначены главкомом ВМФ России и командующим Северным флотом, соответственно. Вице-адмирал Сергей Пинчук, в свою очередь, назначен командующим Черноморским флотом. Об этом в рамках селекторного совещания сообщил глава Минобороны России Сергей Шойгу."В ходе селекторного совещания с руководящим составом Вооруженных Сил РФ Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу довел Указ Президента Российской Федерации о назначении главнокомандующим Военно-Морским Флотом адмирала Александра Моисеева, командующим Северным флотом вице-адмирала Константина Кабанцова, командующим Черноморским флотом вице-адмирала Сергея Пинчука", - сказано в сообщении министра.Шойгу также подчеркнул, что перед новыми командующими стоит огромная ответственность, и он надеется, что они успешно справятся с поставленными президентом России Владимиром Путиным задачами.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/04/02/847006852_211:0:2942:2048_1920x0_80_0_0_2c41d97f72f9f65863940b86abc06af9.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, новости, вмф россии
РОССИЯ, Новости, ВМФ России
Адмирала Моисеева назначили главнокомандующим ВМФ России
Шойгу сообщил о назначении адмирала Моисеева главкомом ВМФ России
МОСКВА, 2 апр - ПРАЙМ. Адмирал Александр Моисеев и вице-адмирал Константин Кабанцов назначены главкомом ВМФ России и командующим Северным флотом, соответственно. Вице-адмирал Сергей Пинчук, в свою очередь, назначен командующим Черноморским флотом. Об этом в рамках селекторного совещания сообщил глава Минобороны России Сергей Шойгу.
"В ходе селекторного совещания с руководящим составом Вооруженных Сил РФ Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу довел Указ Президента Российской Федерации о назначении главнокомандующим Военно-Морским Флотом адмирала Александра Моисеева, командующим Северным флотом вице-адмирала Константина Кабанцова, командующим Черноморским флотом вице-адмирала Сергея Пинчука", - сказано в сообщении министра.
Шойгу также подчеркнул, что перед новыми командующими стоит огромная ответственность, и он надеется, что они успешно справятся с поставленными президентом России Владимиром Путиным задачами.