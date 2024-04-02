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Адмирала Моисеева назначили главнокомандующим ВМФ России - 02.04.2024, ПРАЙМ
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Адмирала Моисеева назначили главнокомандующим ВМФ России
Адмирала Моисеева назначили главнокомандующим ВМФ России - 02.04.2024, ПРАЙМ
Адмирала Моисеева назначили главнокомандующим ВМФ России
Адмирал Александр Моисеев и вице-адмирал Константин Кабанцов назначены главкомом ВМФ России и командующим Северным флотом, соответственно. Вице-адмирал Сергей... | 02.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-02T15:58+0300
2024-04-02T16:17+0300
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МОСКВА, 2 апр - ПРАЙМ. Адмирал Александр Моисеев и вице-адмирал Константин Кабанцов назначены главкомом ВМФ России и командующим Северным флотом, соответственно. Вице-адмирал Сергей Пинчук, в свою очередь, назначен командующим Черноморским флотом. Об этом в рамках селекторного совещания сообщил глава Минобороны России Сергей Шойгу."В ходе селекторного совещания с руководящим составом Вооруженных Сил РФ Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу довел Указ Президента Российской Федерации о назначении главнокомандующим Военно-Морским Флотом адмирала Александра Моисеева, командующим Северным флотом вице-адмирала Константина Кабанцова, командующим Черноморским флотом вице-адмирала Сергея Пинчука", - сказано в сообщении министра.Шойгу также подчеркнул, что перед новыми командующими стоит огромная ответственность, и он надеется, что они успешно справятся с поставленными президентом России Владимиром Путиным задачами.
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россия, новости, вмф россии
РОССИЯ, Новости, ВМФ России
15:58 02.04.2024 (обновлено: 16:17 02.04.2024)
 
Адмирала Моисеева назначили главнокомандующим ВМФ России

Шойгу сообщил о назначении адмирала Моисеева главкомом ВМФ России

© РИА Новости . Павел Львов | Перейти в медиабанкАдмирал Александр Моисеев. Архивное фото
Адмирал Александр Моисеев. Архивное фото - ПРАЙМ, 1920, 02.04.2024
© РИА Новости . Павел Львов
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МОСКВА, 2 апр - ПРАЙМ. Адмирал Александр Моисеев и вице-адмирал Константин Кабанцов назначены главкомом ВМФ России и командующим Северным флотом, соответственно. Вице-адмирал Сергей Пинчук, в свою очередь, назначен командующим Черноморским флотом. Об этом в рамках селекторного совещания сообщил глава Минобороны России Сергей Шойгу.
"В ходе селекторного совещания с руководящим составом Вооруженных Сил РФ Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу довел Указ Президента Российской Федерации о назначении главнокомандующим Военно-Морским Флотом адмирала Александра Моисеева, командующим Северным флотом вице-адмирала Константина Кабанцова, командующим Черноморским флотом вице-адмирала Сергея Пинчука", - сказано в сообщении министра.
Шойгу также подчеркнул, что перед новыми командующими стоит огромная ответственность, и он надеется, что они успешно справятся с поставленными президентом России Владимиром Путиным задачами.
 
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