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Адмирала Моисеева назначили главнокомандующим ВМФ России

Адмирала Моисеева назначили главнокомандующим ВМФ России - 02.04.2024, ПРАЙМ

Адмирала Моисеева назначили главнокомандующим ВМФ России

Адмирал Александр Моисеев и вице-адмирал Константин Кабанцов назначены главкомом ВМФ России и командующим Северным флотом, соответственно. Вице-адмирал Сергей... | 02.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-02T15:58+0300

2024-04-02T15:58+0300

2024-04-02T16:17+0300

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МОСКВА, 2 апр - ПРАЙМ. Адмирал Александр Моисеев и вице-адмирал Константин Кабанцов назначены главкомом ВМФ России и командующим Северным флотом, соответственно. Вице-адмирал Сергей Пинчук, в свою очередь, назначен командующим Черноморским флотом. Об этом в рамках селекторного совещания сообщил глава Минобороны России Сергей Шойгу."В ходе селекторного совещания с руководящим составом Вооруженных Сил РФ Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу довел Указ Президента Российской Федерации о назначении главнокомандующим Военно-Морским Флотом адмирала Александра Моисеева, командующим Северным флотом вице-адмирала Константина Кабанцова, командующим Черноморским флотом вице-адмирала Сергея Пинчука", - сказано в сообщении министра.Шойгу также подчеркнул, что перед новыми командующими стоит огромная ответственность, и он надеется, что они успешно справятся с поставленными президентом России Владимиром Путиным задачами.

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