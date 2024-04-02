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Обслуживать внешний долг Молдавии при Санду стало дороже, заявил Кику

Обслуживать внешний долг Молдавии при Санду стало дороже, заявил Кику - 02.04.2024, ПРАЙМ

Обслуживать внешний долг Молдавии при Санду стало дороже, заявил Кику

Стоимость обслуживания внешнего долга Молдавии за три года правления президента Майи Санду выросла в 4,8 раза, заявил экс-премьер республики Ион Кику. | 02.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-02T12:27+0300

2024-04-02T12:27+0300

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КИШИНЕВ, 2 апр - ПРАЙМ. Стоимость обслуживания внешнего долга Молдавии за три года правления президента Майи Санду выросла в 4,8 раза, заявил экс-премьер республики Ион Кику. Пресс-служба нацбанка Молдавии 1 апреля сообщила, что внешний долг республики в 2023 году увеличился на 9,1%, составив 10,46 миллиарда долларов. "Резкое падение таможенных и налоговых сборов. К чему приведут эти "показатели"? К огромному росту долга и расходов на его обслуживание. Просто сравните две цифры. За обслуживание внешнего госдолга (проценты и сборы) мы заплатили кредиторам: в январе-феврале 2021 года - 61,7 млн леев (3,48 миллионов долларов), в январе-феврале 2024 года - 297 млн леев (16,76 миллионов долларов). То есть стоимость обслуживания внешнего долга выросла за время правления Майи Санду в 4,8 раза", – написал Кику в своем Telegram-канале. Экс-премьер отметил, что в марте 2024 года государственный бюджет получил на 16,5 миллионов долларов меньше поступлений, чем в марте 2023 года, и это следствие резкого падения таможенных и налоговых сборов. По данным нацбанка, краткосрочный внешний долг на 31 декабря 2023 года увеличился на 9,9% и составил 29% от общего объема внешнего долга. Государственный внешний долг составил 36,5% от общего внешнего долга, достигнув 3,8 миллиарда долларов (рост на 17,1%). Внешний долг частного сектора составил 6,6 миллиарда долларов, увеличившись за год на 5%. По состоянию на конец прошлого года основным кредитором государства являлся Международный валютный фонд, на долю которого приходится 30,8% общего государственного долга. За МВФ следует Группа Всемирного банка, Международная ассоциация развития, МБРР и Европейский инвестиционный банк.

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