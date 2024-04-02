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Молдавия разрушает промышленность Приднестровья, заявили в республике
Молдавия разрушает промышленность Приднестровья, заявили в республике - 02.04.2024, ПРАЙМ
Молдавия разрушает промышленность Приднестровья, заявили в республике
Молдавия своими действиями пытается разрушить предпринимательскую сферу и промышленность Приднестровья, заявил во вторник глава непризнанной Приднестровской... | 02.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-02T17:17+0300
2024-04-02T17:17+0300
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ТИРАСПОЛЬ, 2 апр - ПРАЙМ. Молдавия своими действиями пытается разрушить предпринимательскую сферу и промышленность Приднестровья, заявил во вторник глава непризнанной Приднестровской Молдавской республики (ПМР) Вадим Красносельский.Накануне агентство "Новости Приднестровья" сообщило, что из-за действий Молдавии уходит в вынужденный простой крупнейшее машиностроительное предприятие региона - тираспольский завод "Электромаш". Молдавия с августа прошлого года не дает вывозить продукцию заводам "Молдавизолит", "Электромаш" и "Потенциал", назвав произведенные на них товары стратегическими и заявив, что их экспорт якобы угрожает безопасности страны."Электромаш" направил руководству Молдовы двадцать запросов. Двадцать. Если даже есть какой-то ответ, то формальный, ни о чем не говорящий. Свои функции они не выполняют, свое законодательство нарушают, комиссии не создают. Они просто издеваются и разрушают нашу предпринимательскую активность, разрушают нашу промышленность. Это факт", - сказал Красносельский в интервью телеканалу "Первый приднестровский"."Такая товарная позиция, как электродвигатели, нигде в мире не является товаром двойного назначения. Молдова, как обычно, впереди планеты всей – и законом о сепаратизме, нигде такого нет, и двигатель признают товаром двойного назначения. Но умысел только один – блокировка предприятий", - отметил Красносельский.Глава ПМР также сообщил, что в прошлом году приостановили свою деятельность такие предприятия как "Потенциал" и "Молдавизолит". В этом году, указал он, приостанавливает свою деятельность предприятие "Электромаш". "Я понимаю, у Молдовы голова не болит об этом, у них таких предприятий нет. Они все упустили, все наследство, оставшееся от Советского Союза, они похоронили. У них нет таких промышленных гигантов, как у нас. Мы-то сохранили, мы занимаемся", - добавил Красносельский.Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.
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приднестровье, молдавия, промышленность
ПРИДНЕСТРОВЬЕ, МОЛДАВИЯ, Промышленность
Молдавия разрушает промышленность Приднестровья, заявили в республике
Глава ПМР Красносельский: Молдавия пытается разрушить промышленность Приднестровья
ТИРАСПОЛЬ, 2 апр - ПРАЙМ. Молдавия своими действиями пытается разрушить предпринимательскую сферу и промышленность Приднестровья, заявил во вторник глава непризнанной Приднестровской Молдавской республики (ПМР) Вадим Красносельский.
Накануне агентство "Новости Приднестровья" сообщило, что из-за действий Молдавии уходит в вынужденный простой крупнейшее машиностроительное предприятие региона - тираспольский завод "Электромаш". Молдавия с августа прошлого года не дает вывозить продукцию заводам "Молдавизолит", "Электромаш" и "Потенциал", назвав произведенные на них товары стратегическими и заявив, что их экспорт якобы угрожает безопасности страны.
"Электромаш" направил руководству Молдовы двадцать запросов. Двадцать. Если даже есть какой-то ответ, то формальный, ни о чем не говорящий. Свои функции они не выполняют, свое законодательство нарушают, комиссии не создают. Они просто издеваются и разрушают нашу предпринимательскую активность, разрушают нашу промышленность. Это факт", - сказал Красносельский в интервью телеканалу "Первый приднестровский".
"Такая товарная позиция, как электродвигатели, нигде в мире не является товаром двойного назначения. Молдова, как обычно, впереди планеты всей – и законом о сепаратизме, нигде такого нет, и двигатель признают товаром двойного назначения. Но умысел только один – блокировка предприятий", - отметил Красносельский.
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Глава ПМР также сообщил, что в прошлом году приостановили свою деятельность такие предприятия как "Потенциал" и "Молдавизолит". В этом году, указал он, приостанавливает свою деятельность предприятие "Электромаш". "Я понимаю, у Молдовы голова не болит об этом, у них таких предприятий нет. Они все упустили, все наследство, оставшееся от Советского Союза, они похоронили. У них нет таких промышленных гигантов, как у нас. Мы-то сохранили, мы занимаемся", - добавил Красносельский.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.