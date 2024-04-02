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В Госдуму внесли законопроект о налоге на роскошь - 02.04.2024, ПРАЙМ
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В Госдуму внесли законопроект о налоге на роскошь
В Госдуму внесли законопроект о налоге на роскошь - 02.04.2024, ПРАЙМ
В Госдуму внесли законопроект о налоге на роскошь
СРЗП внесла в Госдуму законопроект о налоге на роскошь, заявил лидер партии Сергей Миронов. | 02.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-02T12:17+0300
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МОСКВА, 2 апр - ПРАЙМ. СРЗП внесла в Госдуму законопроект о налоге на роскошь, заявил лидер партии Сергей Миронов. "Наша фракция внесла в Государственную думу законопроект о налоге на роскошь. Мы считаем, что если граждане РФ обладают недвижимостью стоимостью более 100 миллионов рублей, недостроенной недвижимостью – более 300 миллионов рублей, автомобилями более 10 миллионов рублей и, допустим, водными или воздушными судами стоимостью более 30 миллионов рублей, с них будут брать налог на роскошь", - сказал Миронов журналистам.
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россия, новости
РОССИЯ, Новости
12:17 02.04.2024
 
В Госдуму внесли законопроект о налоге на роскошь

СРЗП внесла в Госдуму законопроект о налоге на роскошь

© РИА Новости . Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкПленарное заседание Госдумы РФ
Пленарное заседание Госдумы РФ - ПРАЙМ, 1920, 02.04.2024
© РИА Новости . Владимир Федоренко
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МОСКВА, 2 апр - ПРАЙМ. СРЗП внесла в Госдуму законопроект о налоге на роскошь, заявил лидер партии Сергей Миронов.
"Наша фракция внесла в Государственную думу законопроект о налоге на роскошь. Мы считаем, что если граждане РФ обладают недвижимостью стоимостью более 100 миллионов рублей, недостроенной недвижимостью – более 300 миллионов рублей, автомобилями более 10 миллионов рублей и, допустим, водными или воздушными судами стоимостью более 30 миллионов рублей, с них будут брать налог на роскошь", - сказал Миронов журналистам.
 
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