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В Госдуму внесли законопроект о налоге на роскошь

В Госдуму внесли законопроект о налоге на роскошь - 02.04.2024, ПРАЙМ

В Госдуму внесли законопроект о налоге на роскошь

СРЗП внесла в Госдуму законопроект о налоге на роскошь, заявил лидер партии Сергей Миронов. | 02.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-02T12:17+0300

2024-04-02T12:17+0300

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МОСКВА, 2 апр - ПРАЙМ. СРЗП внесла в Госдуму законопроект о налоге на роскошь, заявил лидер партии Сергей Миронов. "Наша фракция внесла в Государственную думу законопроект о налоге на роскошь. Мы считаем, что если граждане РФ обладают недвижимостью стоимостью более 100 миллионов рублей, недостроенной недвижимостью – более 300 миллионов рублей, автомобилями более 10 миллионов рублей и, допустим, водными или воздушными судами стоимостью более 30 миллионов рублей, с них будут брать налог на роскошь", - сказал Миронов журналистам.

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