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Звонок от налоговой: почему это повод сразу насторожиться

Звонок от налоговой: почему это повод сразу насторожиться - 02.04.2024, ПРАЙМ

Звонок от налоговой: почему это повод сразу насторожиться

Мошенники начали выдавать себя за налоговиков - пользуясь замешательством граждан, они требуют прислать им декларацию по поддельной ссылке. Как распознать такой | 02.04.2024, ПРАЙМ

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2024-04-02T02:02+0300

мошенничество

фнс россии

налоговая задолженность

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МОСКВА, 2 апр - ПРАЙМ. Мошенники начали выдавать себя за налоговиков - пользуясь замешательством граждан, они требуют прислать им декларацию по поддельной ссылке. Как распознать такой обман, агентству “Прайм” рассказала руководитель налоговой практики МКА "Аронов и партнеры" Виталия Мурылева-Казак.В Банке России предупредили о новой схеме злоумышленников, которые выдают себя за сотрудников Федеральной налоговой службы. Они звонят или направляют на электронную почту письма, требуя предоставить декларацию по специальной ссылке. Таким образом похищают личные данные, в том числе, банковские реквизиты.Читайте ПРАЙМ в нашем Telegram-канале“Если кто-то звонит вам и представляется сотрудником налоговой службы, это повод сразу же насторожиться”, - предупреждает адвокат.Дело в том, что Налоговый кодекс РФ предусматривает несколько способов коммуникации инспекторов с налогоплательщиками. Инспекция может направить документы электронно через личный кабинет налогоплательщика или "Госуслуги", в бумажной форме по почте или вручить лично при визите в налоговый орган.Пункт 7 статьи 31 Налогового кодекса также допускает информирование налогоплательщиков о наличии задолженности через СМС-сообщения и электронную почту. Однако для этого налогоплательщику необходимо предоставить в налоговый орган, где он стоит на учете, соответствующее согласие в письменной форме. Если вы такого согласия не предоставляли, то вам пишут мошенники, разъясняет адвокат.На практике общение сотрудников ФНС с гражданами чаще всего происходит с помощью сервиса "Личный кабинет налогоплательщика". Инспекторы не звонят налогоплательщикам с напоминанием о необходимости подать декларацию или заплатить налоги. Законом вообще не предусмотрено направление официальных уведомлений о необходимости подачи налоговых деклараций, а при наличии налоговой обязанности вам будет направлено письменное уведомление об уплате налога в электронной форме или по почте.“Если собеседник называет себя налоговым инспектором, уточните у него, в какой инспекции он работает. Если он не может назвать номер или называет налоговую, в которой на учете вы не стоите, кладите трубку. В случае, если номер инспекции назван верно, попросите его представиться, спросите в каком отделе он работает, затем положите трубку и позвоните в налоговую. Уточните, работает ли у них такой сотрудник и объясните ситуацию. На сайтах всех инспекций размещены контактные номера”, - советует Мурылева-Казак.Законом также строго определены способы подачи налоговых деклараций. Граждане могут подать их только через Личный кабинет налогоплательщика или в бумажном виде. Налоговый кодекс не предусматривает право подачи декларации по электронной почте. Если вам пришло электронное письмо со ссылкой для "подачи декларации", то это оно точно не из инспекции.Налоговые органы также никогда не будут просить данные и реквизиты банковской карты. Во-первых, для идентификации налогоплательщика используется ИНН. Во-вторых, у инспекций есть доступ к данным о банковских счетах физических и юридических лиц. Реквизиты карт им просто ни к чему.Если у вас действительно есть налоговая задолженность, она будет отражаться в "Личном кабинете налогоплательщика" или на "Госуслугах". Иногда данные о задолженности отражаются в приложениях банков с предложением ее оплатить. Взыскание задолженности по налогам также происходит по определенной процедуре: внесудебной или через суд. В любом случае, такое взыскание никогда не осуществляется по телефону или через сообщение "инспектора", подчеркнула адвокат.

https://1prime.ru/20240328/gosuslugi--846785953.html

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фнс россии, налоговая задолженность