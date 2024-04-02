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Нарышкин назвал терактом удар Израиля по консульству Ирана в Сирии
Нарышкин назвал терактом удар Израиля по консульству Ирана в Сирии - 02.04.2024, ПРАЙМ
Нарышкин назвал терактом удар Израиля по консульству Ирана в Сирии
Авиаудар Израиля по генеральному консульству Ирана в Сирии является терактом, у Службы внешней разведки есть дополнительная информация. Об этом заявил директор... | 02.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-02T14:00+0300
2024-04-02T14:00+0300
2024-04-02T14:00+0300
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сергей нарышкин
сирия
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МОСКВА, 2 апр - ПРАЙМ. Авиаудар Израиля по генеральному консульству Ирана в Сирии является терактом, у Службы внешней разведки есть дополнительная информация. Об этом заявил директор СВР Сергей Нарышкин по итогам заседания коллегии СВР и КГБ Белоруссии."Я уверен, что в штаб-квартире Службы внешней разведки уже на сегодняшний момент имеется дополнительная информация, реакция со стороны различных стран на случившееся, на этот безобразный, преступный шаг по отношению к суверенному государству Ирану, да и по отношению к суверенному государству Сирия, на территории которой этот террористический акт был совершен", - сказал он.1 апреля сирийский гостелеканал Al Ikhbariya сообщил, что Израиль атаковал здание в районе Аль-Мезза на юго-западе Дамаска. Позднее СМИ Ирана уточнили, что речь идет о здании генерального консульства страны. Генконсул Ирана в Сирии Хосейн Акбари не пострадал в результате удара, однако он подчеркнул, что от пяти до семи человек погибли. Кроме того, в результате авиаудара 12 пострадали. Тегеран оставил за собой право ответить на нападение и выбрать наказание организатору, заявлял официальный представитель МИД Ирана Насер Канаани.Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС) Ирана подтвердил гибель двух своих генералов - военных советников при ударе Израиля по генконсульству Ирана в Дамаске. Кроме того при атаке погибли еще пять офицеров КСИР. Об этом сказано в заявлении пресс-службы корпуса.
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израиль, сергей нарышкин, сирия, иран
ИЗРАИЛЬ, Сергей Нарышкин, СИРИЯ, ИРАН
Нарышкин назвал терактом удар Израиля по консульству Ирана в Сирии
Глава СВР Нарышкин назвал терактом удар Израиля по консульству Ирана в Сирии
МОСКВА, 2 апр - ПРАЙМ. Авиаудар Израиля по генеральному консульству Ирана в Сирии является терактом, у Службы внешней разведки есть дополнительная информация. Об этом заявил директор СВР Сергей Нарышкин по итогам заседания коллегии СВР и КГБ Белоруссии.
"Я уверен, что в штаб-квартире Службы внешней разведки уже на сегодняшний момент имеется дополнительная информация, реакция со стороны различных стран на случившееся, на этот безобразный, преступный шаг по отношению к суверенному государству Ирану, да и по отношению к суверенному государству Сирия, на территории которой этот террористический акт был совершен", - сказал он.
1 апреля сирийский гостелеканал Al Ikhbariya сообщил, что Израиль атаковал здание в районе Аль-Мезза на юго-западе Дамаска. Позднее СМИ Ирана уточнили, что речь идет о здании генерального консульства страны. Генконсул Ирана в Сирии Хосейн Акбари не пострадал в результате удара, однако он подчеркнул, что от пяти до семи человек погибли. Кроме того, в результате авиаудара 12 пострадали. Тегеран оставил за собой право ответить на нападение и выбрать наказание организатору, заявлял официальный представитель МИД Ирана Насер Канаани.
Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС) Ирана подтвердил гибель двух своих генералов - военных советников при ударе Израиля по генконсульству Ирана в Дамаске. Кроме того при атаке погибли еще пять офицеров КСИР. Об этом сказано в заявлении пресс-службы корпуса.
Москва осудила атаку Израиля на диппредставительство Ирана в Сирии