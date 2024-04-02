https://1prime.ru/20240402/nato-846986532.html
НАТО раскинула щупальца по всему миру, заявил Гаврилов
НАТО раскинула щупальца по всему миру, заявил Гаврилов - 02.04.2024, ПРАЙМ
НАТО раскинула щупальца по всему миру, заявил Гаврилов
НАТО раскинула щупальца по всему миру и имеет потенциальные линии фронта повсюду. Такое мнение в интервью по случаю 75-летия НАТО агентству РИА Новости выразил... | 02.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-02T09:49+0300
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МОСКВА, 2 апр - ПРАЙМ. НАТО раскинула щупальца по всему миру и имеет потенциальные линии фронта повсюду. Такое мнение в интервью по случаю 75-летия НАТО агентству РИА Новости выразил глава делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов."Очень скоро государства-члены снова начали тяготеть "к истокам" – пятой статье Вашингтонского договора. Чтобы закрепить этот процесс, увеличить военные расходы, нарастить военные потенциалы и "продать" все это общественности, в НАТО вновь заговорили о "российской угрозе", - отметил дипломат.По мнению Гаврилова, госпереворот в Киеве был использован в качестве предлога для возвращения альянса к схемам "холодной войны". В настоящее время Североатлантический альянс распространил свое влияние по всему миру, заключил Гаврилов.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramПо словам президента России Владимира Путина, военные действия на Украине начались в 2014 году, когда “западные страны, выступив гарантом договоренностей между президентом Украины Виктором Януковичем и оппозицией, забыли про свои гарантии буквально через пару дней”, что привело к госперевороту.Четвертого апреля исполняется 75 лет со дня подписания в Вашингтоне Североатлантического договора.НАТО — военно-политический альянс, созданный в 1949 году подписанием Североатлантического договора. Ключевым пунктом документа является 5 статья, согласно которой нападение на одного члена альянса считается нападением на всех. На данный момент статья 5 ни разу не применялась.Сам Североатлантический договор был подписан 4 апреля 1949 года США, Великобританией, Францией, Канадой, Португалией, Бельгией, Нидерландами, Люксембургом, Италией, Исландией и Норвегией.Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 12.00 мск.
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нато, россия, новости
Политика, НАТО, РОССИЯ, Новости
НАТО раскинула щупальца по всему миру, заявил Гаврилов
Гаврилов: НАТО раскинула щупальца по всему миру, у нее всюду потенциальные линии фронта
МОСКВА, 2 апр - ПРАЙМ. НАТО раскинула щупальца по всему миру и имеет потенциальные линии фронта повсюду. Такое мнение в интервью по случаю 75-летия НАТО агентству РИА Новости выразил глава делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.
"Очень скоро государства-члены снова начали тяготеть "к истокам" – пятой статье Вашингтонского договора. Чтобы закрепить этот процесс, увеличить военные расходы, нарастить военные потенциалы и "продать" все это общественности, в НАТО вновь заговорили о "российской угрозе", - отметил дипломат.
По мнению Гаврилова, госпереворот в Киеве был использован в качестве предлога для возвращения альянса к схемам "холодной войны". В настоящее время Североатлантический альянс распространил свое влияние по всему миру, заключил Гаврилов.
По словам президента России Владимира Путина, военные действия на Украине начались в 2014 году, когда “западные страны, выступив гарантом договоренностей между президентом Украины Виктором Януковичем и оппозицией, забыли про свои гарантии буквально через пару дней”, что привело к госперевороту.
Четвертого апреля исполняется 75 лет со дня подписания в Вашингтоне Североатлантического договора.
НАТО — военно-политический альянс, созданный в 1949 году подписанием Североатлантического договора. Ключевым пунктом документа является 5 статья, согласно которой нападение на одного члена альянса считается нападением на всех. На данный момент статья 5 ни разу не применялась.
Сам Североатлантический договор был подписан 4 апреля 1949 года США, Великобританией, Францией, Канадой, Португалией, Бельгией, Нидерландами, Люксембургом, Италией, Исландией и Норвегией.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru
в 12.00 мск.
Европа стала экономической подпоркой НАТО, заявил Патрушев