https://1prime.ru/20240402/nato-846996280.html

В НАТО не увидели прямых рисков для союзников

В НАТО не увидели прямых рисков для союзников - 02.04.2024, ПРАЙМ

В НАТО не увидели прямых рисков для союзников

НАТО предпочитает готовиться к негативному сценарию, хотя не видит прямых рисков для безопасности стран, входящих в альянс, заявил замгенсека Мирча Джоанэ. | 02.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-02T13:04+0300

2024-04-02T13:04+0300

2024-04-02T13:04+0300

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КИШИНЕВ, 2 апр - ПРАЙМ. НАТО предпочитает готовиться к негативному сценарию, хотя не видит прямых рисков для безопасности стран, входящих в альянс, заявил замгенсека Мирча Джоанэ."Мы не хотим конфронтации (с Россией - ред.) с НАТО, мы не хотим эскалации с Россией. Поэтому для нас самая важная миссия – защитить наших союзников... Мы должны готовиться к негативному сценарию, но, повторяю, мы не предвидим прямых рисков безопасности стран НАТО в ближайший период", - заявил Джоанэ в интервью радио Romania Actualitati.Он отметил, что за 75 лет существования альянса ни в одной из входящих в НАТО стран не было войны. Также Джоанэ отметил, что безопасность Румынии сегодня обеспечивается на высочайшем уровне. В качестве примера он привел решение о расширении авиабазы "Михаил Когэлничану" и превращение ее в базу НАТО, которая "имеет исключительное стратегическое положение"."Отсюда, союзники, то есть мы, сможем охватить обширную территорию. И это охватывает все Черное море. Это место очень и очень ценно с геополитической точки зрения. Это сдерживание в области Черноморского региона, который остается остается чувствительной и важной территорией для НАТО", - добавил замгенсека.

https://1prime.ru/20240402/nato-846986532.html

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