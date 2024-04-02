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В НАТО не увидели прямых рисков для союзников - 02.04.2024, ПРАЙМ
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В НАТО не увидели прямых рисков для союзников
В НАТО не увидели прямых рисков для союзников - 02.04.2024, ПРАЙМ
В НАТО не увидели прямых рисков для союзников
НАТО предпочитает готовиться к негативному сценарию, хотя не видит прямых рисков для безопасности стран, входящих в альянс, заявил замгенсека Мирча Джоанэ. | 02.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-02T13:04+0300
2024-04-02T13:04+0300
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КИШИНЕВ, 2 апр - ПРАЙМ. НАТО предпочитает готовиться к негативному сценарию, хотя не видит прямых рисков для безопасности стран, входящих в альянс, заявил замгенсека Мирча Джоанэ."Мы не хотим конфронтации (с Россией - ред.) с НАТО, мы не хотим эскалации с Россией. Поэтому для нас самая важная миссия – защитить наших союзников... Мы должны готовиться к негативному сценарию, но, повторяю, мы не предвидим прямых рисков безопасности стран НАТО в ближайший период", - заявил Джоанэ в интервью радио Romania Actualitati.Он отметил, что за 75 лет существования альянса ни в одной из входящих в НАТО стран не было войны. Также Джоанэ отметил, что безопасность Румынии сегодня обеспечивается на высочайшем уровне. В качестве примера он привел решение о расширении авиабазы "Михаил Когэлничану" и превращение ее в базу НАТО, которая "имеет исключительное стратегическое положение"."Отсюда, союзники, то есть мы, сможем охватить обширную территорию. И это охватывает все Черное море. Это место очень и очень ценно с геополитической точки зрения. Это сдерживание в области Черноморского региона, который остается остается чувствительной и важной территорией для НАТО", - добавил замгенсека.
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нато, мир
НАТО, МИР
13:04 02.04.2024
 
В НАТО не увидели прямых рисков для союзников

Земгенсека Джоанэ: НАТО не видит прямых рисков безопасности для стран союзников

© Фото : NATOФлаги НАТО в Роттердаме, Нидерланды
Флаги НАТО в Роттердаме, Нидерланды - ПРАЙМ, 1920, 02.04.2024
© Фото : NATO
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КИШИНЕВ, 2 апр - ПРАЙМ. НАТО предпочитает готовиться к негативному сценарию, хотя не видит прямых рисков для безопасности стран, входящих в альянс, заявил замгенсека Мирча Джоанэ.
"Мы не хотим конфронтации (с Россией - ред.) с НАТО, мы не хотим эскалации с Россией. Поэтому для нас самая важная миссия – защитить наших союзников... Мы должны готовиться к негативному сценарию, но, повторяю, мы не предвидим прямых рисков безопасности стран НАТО в ближайший период", - заявил Джоанэ в интервью радио Romania Actualitati.
Он отметил, что за 75 лет существования альянса ни в одной из входящих в НАТО стран не было войны. Также Джоанэ отметил, что безопасность Румынии сегодня обеспечивается на высочайшем уровне. В качестве примера он привел решение о расширении авиабазы "Михаил Когэлничану" и превращение ее в базу НАТО, которая "имеет исключительное стратегическое положение".
"Отсюда, союзники, то есть мы, сможем охватить обширную территорию. И это охватывает все Черное море. Это место очень и очень ценно с геополитической точки зрения. Это сдерживание в области Черноморского региона, который остается остается чувствительной и важной территорией для НАТО", - добавил замгенсека.
Флаги НАТО, Нидерланды - ПРАЙМ, 1920, 02.04.2024
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