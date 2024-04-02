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Большинство россиян считают единую ставку НДФЛ несправедливой - 02.04.2024, ПРАЙМ
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Большинство россиян считают единую ставку НДФЛ несправедливой
Большинство россиян считают единую ставку НДФЛ несправедливой - 02.04.2024, ПРАЙМ
Большинство россиян считают единую ставку НДФЛ несправедливой
Две трети опрошенных россиян (67%) считают несправедливым сбор НДФЛ по единой ставке 13% со всех граждан, следует из результатов опроса ВЦИОМ. | 02.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-02T11:01+0300
2024-04-02T11:03+0300
экономика
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МОСКВА, 2 апр - ПРАЙМ. Две трети опрошенных россиян (67%) считают несправедливым сбор НДФЛ по единой ставке 13% со всех граждан, следует из результатов опроса ВЦИОМ. Большая часть респондентов (67%) считают сбор подоходного налога по единой ставке 13% со всех граждан, включая людей с высокими и низкими доходами, несправедливым, при этом больше четверти (27%) уверены в том, что сбор является справедливым. Больше половины россиян (53%) считают, что налоги могут быть и высокими, лишь бы бедные люди могли получать от государства больше поддержки в виде бесплатных услуг, почти треть опрошенных (27%) уверены в том, что налоги должны быть как можно меньше, тогда каждый человек сам сможет наилучшим образом распоряжаться своими деньгами, одна пятая доля респондентов (20%) затрудняются в выборе между данными суждениями. Треть россиян (33%) согласно опросу ВЦИОМ предпочитает платить меньше налогов, понимая, что государственные услуги при этом могут быть более низкого качества и менее доступными, почти половина россиян (46%) предпочитает платить больше налогов, но быть уверенным в широкой доступности и высоком качестве государственных услуг. Всероссийский телефонный опрос "ВЦИОМ-Спутник" был проведен 23 марта 2024 года. В опросе приняли участие 1600 россиян в возрасте от 18 лет. Метод опроса - телефонное интервью по стратифицированной случайной выборке, извлеченной из полного списка сотовых телефонных номеров, задействованных на территории РФ. Данные взвешены по социально-демографическим параметрам. Предельная погрешность выборки с вероятностью 95% не превышает 2,5%
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ндфл, россияне
Экономика, НДФЛ, россияне
11:01 02.04.2024 (обновлено: 11:03 02.04.2024)
 
Большинство россиян считают единую ставку НДФЛ несправедливой

ВЦИОМ: большая часть россиян считает НДФЛ по единой ставке 13% несправедливым

© РИА Новости . Нина Зотина | Перейти в медиабанкНалоги
Налоги - ПРАЙМ, 1920, 02.04.2024
© РИА Новости . Нина Зотина
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МОСКВА, 2 апр - ПРАЙМ. Две трети опрошенных россиян (67%) считают несправедливым сбор НДФЛ по единой ставке 13% со всех граждан, следует из результатов опроса ВЦИОМ.
Большая часть респондентов (67%) считают сбор подоходного налога по единой ставке 13% со всех граждан, включая людей с высокими и низкими доходами, несправедливым, при этом больше четверти (27%) уверены в том, что сбор является справедливым.
Больше половины россиян (53%) считают, что налоги могут быть и высокими, лишь бы бедные люди могли получать от государства больше поддержки в виде бесплатных услуг, почти треть опрошенных (27%) уверены в том, что налоги должны быть как можно меньше, тогда каждый человек сам сможет наилучшим образом распоряжаться своими деньгами, одна пятая доля респондентов (20%) затрудняются в выборе между данными суждениями.
Треть россиян (33%) согласно опросу ВЦИОМ предпочитает платить меньше налогов, понимая, что государственные услуги при этом могут быть более низкого качества и менее доступными, почти половина россиян (46%) предпочитает платить больше налогов, но быть уверенным в широкой доступности и высоком качестве государственных услуг.
Всероссийский телефонный опрос "ВЦИОМ-Спутник" был проведен 23 марта 2024 года. В опросе приняли участие 1600 россиян в возрасте от 18 лет. Метод опроса - телефонное интервью по стратифицированной случайной выборке, извлеченной из полного списка сотовых телефонных номеров, задействованных на территории РФ. Данные взвешены по социально-демографическим параметрам. Предельная погрешность выборки с вероятностью 95% не превышает 2,5%
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