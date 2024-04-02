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"Тинькофф" раскрыл новый сценарий обмана россиян

"Тинькофф" раскрыл новый сценарий обмана россиян - 02.04.2024, ПРАЙМ

"Тинькофф" раскрыл новый сценарий обмана россиян

Мошенники начали использовать для обмана россиян новую схему в несколько этапов. Они сразу раскрывают себя, но в затем их сообщникам все же удается обмануть... | 02.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-02T09:24+0300

2024-04-02T09:24+0300

2024-04-02T09:41+0300

мошенничество

тинькофф

мошенники

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МОСКВА, 2 апр - ПРАЙМ. Мошенники начали использовать для обмана россиян новую схему в несколько этапов. Они сразу раскрывают себя, но в затем их сообщникам все же удается обмануть жертву. Об этом сообщил представитель "Тинькофф". По его словам, "гибридный" сценарий содержит сразу несколько вариантов обмана клиентов банков, в котором участвуют псевдосотрудники операторы связи, "Госуслуг" и полиции. При этом в начале разговора злоумышленники сознаются, что намеревались обмануть человека и похитить деньги. При одном из таких звонков клиент банка потерял 1,5 миллиона рублей, которые он ранее получил в качестве компенсации в рамках сервиса "Защитим или вернем деньги". Схема предусматривает, что человеку звонят якобы работники сотового оператора и сообщают, что близок к окончанию договор на услуги связи, а для продления требуется назвать код из СМС. Затем жертве открыто заявляют, что ее обманули. Это делается для запугивания жертвы и чтобы обманом заставить действовать ее по указке следующих звонящих. Они представляются "сотрудниками финмониторинга, "Госуслуг" или полиции. Затем злоумышленники инструктируют человека о якобы необходимости спасти деньги и поймать банду мошенников, вступивших в сговор с работниками банка. Представитель "Тинькофф" пояснил, что на самом деле вместо спасения своих сбережений жерва кладет деньги на счет мошенников через банкомат. Число таких атак последние месяцы выросло в 3,5 раза (март к январю 2024 года), добавил он. Замруководителя Центра экосистемной безопасности "Тинькофф" Олег Замиралов отметил, что злоумышленники под разными предлогами просят установить программу удаленного доступа, позволяющую видеть все, что происходит на экране мобильного телефона. По его словам, после этого можно увидеть, сколько у человека денег на счету.Он пояснил, что программа позволяет отслеживать коды, которые высвечиваются в приложении банка. Их запрашивают сами мошенники в сервисах для переводов с карты на карту, чтобы вывести средства. Замиралов добавил, что мошенники применяют уловку с банкоматами и якобы безопасными ячейками. Они убеждают жертву, что ее деньги в опасности и их нужно снять. Он добавил, что еще один вариант сценария — якобы помощь полиции. Жертв убеждают, что они снимают не свои деньги, а средства, выделенные для спецрасследования. При этом операции, которые они видят в приложении, на самом деле ненастоящие.

https://1prime.ru/20240329/golosa-846874546.html

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тинькофф, мошенники