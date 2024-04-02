https://1prime.ru/20240402/obvinenie-847018227.html

Немецкая газета обвинила посла Украины в попытках запугать ее сотрудников

Немецкая газета обвинила посла Украины в попытках запугать ее сотрудников - 02.04.2024, ПРАЙМ

Немецкая газета обвинила посла Украины в попытках запугать ее сотрудников

Немецкая газета Berliner Zeitung обвинила посла Украины Алексея Макеева в запугивании сотрудников. | 02.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-02T23:55+0300

2024-04-02T23:55+0300

2024-04-02T23:55+0300

германия

сми

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БЕРЛИН, 2 апр — ПРАЙМ. Немецкая газета Berliner Zeitung обвинила посла Украины Алексея Макеева в запугивании сотрудников."Мы решительно выступаем против личной диффамации в адрес отдельных редакторов и авторов Berliner Zeitung со стороны украинского посла Алексея Макеева. Мы рассматриваем совершенно необоснованные нападки на названных по именам редакторов и авторов как попытку запугивания и, следовательно, как посягательство на свободу прессы", — отметила газета в соцсети X.Немецкая газета отметила, что посол ни разу не обратился лично к коллективу редакции Berliner Zeitung, хотя давал газете интервью.Макеев ранее обвинил Berliner Zeitung в том, что некоторые их публикации в соцсети Х являются пророссийскими.Более того, он заявил, что газета наняла работников агентства МИА "Россия Сегодня" после закрытия редакций RT и Sputnik в Берлине, прикрепив фото, имена и цитаты сотрудников немецкого издания.На фоне российской операции по демилитаризации Украины против Москвы были применены тысячи санкций, включая блокировку ресурсов агентства Sputnik и телеканалов RT и запрета этим СМИ работать на территории Евросоюза и, в частности, Германии.Глава МИД России Сергей Лавров заявлял об удивлении Москвы западными ограничениями в отношении журналистов, спортсменов, представителей культуры.Глава Европейской федерации журналистов Рикардо Гутьеррес отмечал, что запрет российских СМИ в ЕС, в том числе RT и Sputnik, "создал опасный прецедент, который несет угрозу для свободы прессы".

https://1prime.ru/20240402/ukraina-847018072.html

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германия, сми