https://1prime.ru/20240402/obvinenie-847018227.html
Немецкая газета обвинила посла Украины в попытках запугать ее сотрудников
Немецкая газета обвинила посла Украины в попытках запугать ее сотрудников - 02.04.2024, ПРАЙМ
Немецкая газета обвинила посла Украины в попытках запугать ее сотрудников
Немецкая газета Berliner Zeitung обвинила посла Украины Алексея Макеева в запугивании сотрудников. | 02.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-02T23:55+0300
2024-04-02T23:55+0300
2024-04-02T23:55+0300
германия
сми
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БЕРЛИН, 2 апр — ПРАЙМ. Немецкая газета Berliner Zeitung обвинила посла Украины Алексея Макеева в запугивании сотрудников."Мы решительно выступаем против личной диффамации в адрес отдельных редакторов и авторов Berliner Zeitung со стороны украинского посла Алексея Макеева. Мы рассматриваем совершенно необоснованные нападки на названных по именам редакторов и авторов как попытку запугивания и, следовательно, как посягательство на свободу прессы", — отметила газета в соцсети X.Немецкая газета отметила, что посол ни разу не обратился лично к коллективу редакции Berliner Zeitung, хотя давал газете интервью.Макеев ранее обвинил Berliner Zeitung в том, что некоторые их публикации в соцсети Х являются пророссийскими.Более того, он заявил, что газета наняла работников агентства МИА "Россия Сегодня" после закрытия редакций RT и Sputnik в Берлине, прикрепив фото, имена и цитаты сотрудников немецкого издания.На фоне российской операции по демилитаризации Украины против Москвы были применены тысячи санкций, включая блокировку ресурсов агентства Sputnik и телеканалов RT и запрета этим СМИ работать на территории Евросоюза и, в частности, Германии.Глава МИД России Сергей Лавров заявлял об удивлении Москвы западными ограничениями в отношении журналистов, спортсменов, представителей культуры.Глава Европейской федерации журналистов Рикардо Гутьеррес отмечал, что запрет российских СМИ в ЕС, в том числе RT и Sputnik, "создал опасный прецедент, который несет угрозу для свободы прессы".
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ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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германия, сми
Немецкая газета обвинила посла Украины в попытках запугать ее сотрудников
Berliner Zeitung обвинила посла Украины в попытках запугать сотрудников редакции
БЕРЛИН, 2 апр — ПРАЙМ. Немецкая газета Berliner Zeitung обвинила посла Украины Алексея Макеева в запугивании сотрудников.
"Мы решительно выступаем против личной диффамации в адрес отдельных редакторов и авторов Berliner Zeitung со стороны украинского посла Алексея Макеева. Мы рассматриваем совершенно необоснованные нападки на названных по именам редакторов и авторов как попытку запугивания и, следовательно, как посягательство на свободу прессы", — отметила газета в соцсети X.
Немецкая газета отметила, что посол ни разу не обратился лично к коллективу редакции Berliner Zeitung, хотя давал газете интервью.
Макеев ранее обвинил Berliner Zeitung в том, что некоторые их публикации в соцсети Х являются пророссийскими.
Более того, он заявил, что газета наняла работников агентства МИА "Россия Сегодня" после закрытия редакций RT и Sputnik в Берлине, прикрепив фото, имена и цитаты сотрудников немецкого издания.
СМИ раскрыли, почему НАТО может возглавить контактную группу помощи Украине
На фоне российской операции по демилитаризации Украины против Москвы были применены тысячи санкций, включая блокировку ресурсов агентства Sputnik и телеканалов RT и запрета этим СМИ работать на территории Евросоюза и, в частности, Германии.
Глава МИД России Сергей Лавров заявлял об удивлении Москвы западными ограничениями в отношении журналистов, спортсменов, представителей культуры.
Глава Европейской федерации журналистов Рикардо Гутьеррес отмечал, что запрет российских СМИ в ЕС, в том числе RT и Sputnik, "создал опасный прецедент, который несет угрозу для свободы прессы".