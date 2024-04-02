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Немецкая газета обвинила посла Украины в попытках запугать ее сотрудников - 02.04.2024, ПРАЙМ
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Немецкая газета обвинила посла Украины в попытках запугать ее сотрудников
Немецкая газета обвинила посла Украины в попытках запугать ее сотрудников - 02.04.2024, ПРАЙМ
Немецкая газета обвинила посла Украины в попытках запугать ее сотрудников
Немецкая газета Berliner Zeitung обвинила посла Украины Алексея Макеева в запугивании сотрудников. | 02.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-02T23:55+0300
2024-04-02T23:55+0300
германия
сми
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БЕРЛИН, 2 апр — ПРАЙМ. Немецкая газета Berliner Zeitung обвинила посла Украины Алексея Макеева в запугивании сотрудников."Мы решительно выступаем против личной диффамации в адрес отдельных редакторов и авторов Berliner Zeitung со стороны украинского посла Алексея Макеева. Мы рассматриваем совершенно необоснованные нападки на названных по именам редакторов и авторов как попытку запугивания и, следовательно, как посягательство на свободу прессы", — отметила газета в соцсети X.Немецкая газета отметила, что посол ни разу не обратился лично к коллективу редакции Berliner Zeitung, хотя давал газете интервью.Макеев ранее обвинил Berliner Zeitung в том, что некоторые их публикации в соцсети Х являются пророссийскими.Более того, он заявил, что газета наняла работников агентства МИА "Россия Сегодня" после закрытия редакций RT и Sputnik в Берлине, прикрепив фото, имена и цитаты сотрудников немецкого издания.На фоне российской операции по демилитаризации Украины против Москвы были применены тысячи санкций, включая блокировку ресурсов агентства Sputnik и телеканалов RT и запрета этим СМИ работать на территории Евросоюза и, в частности, Германии.Глава МИД России Сергей Лавров заявлял об удивлении Москвы западными ограничениями в отношении журналистов, спортсменов, представителей культуры.Глава Европейской федерации журналистов Рикардо Гутьеррес отмечал, что запрет российских СМИ в ЕС, в том числе RT и Sputnik, "создал опасный прецедент, который несет угрозу для свободы прессы".
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германия
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Новости
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ПРАЙМ
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германия, сми
ГЕРМАНИЯ, СМИ
23:55 02.04.2024
 
Немецкая газета обвинила посла Украины в попытках запугать ее сотрудников

Berliner Zeitung обвинила посла Украины в попытках запугать сотрудников редакции

© РИА Новости . Игорь Зарембо | Перейти в медиабанкФлаг Германии.
Флаг Германии. - ПРАЙМ, 1920, 02.04.2024
© РИА Новости . Игорь Зарембо
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БЕРЛИН, 2 апр — ПРАЙМ. Немецкая газета Berliner Zeitung обвинила посла Украины Алексея Макеева в запугивании сотрудников.
"Мы решительно выступаем против личной диффамации в адрес отдельных редакторов и авторов Berliner Zeitung со стороны украинского посла Алексея Макеева. Мы рассматриваем совершенно необоснованные нападки на названных по именам редакторов и авторов как попытку запугивания и, следовательно, как посягательство на свободу прессы", — отметила газета в соцсети X.
Немецкая газета отметила, что посол ни разу не обратился лично к коллективу редакции Berliner Zeitung, хотя давал газете интервью.
Макеев ранее обвинил Berliner Zeitung в том, что некоторые их публикации в соцсети Х являются пророссийскими.
Более того, он заявил, что газета наняла работников агентства МИА "Россия Сегодня" после закрытия редакций RT и Sputnik в Берлине, прикрепив фото, имена и цитаты сотрудников немецкого издания.
Штаб-квартира НАТО в Брюсселе, Бельгия - ПРАЙМ, 1920, 02.04.2024
СМИ раскрыли, почему НАТО может возглавить контактную группу помощи Украине
Вчера, 23:27
На фоне российской операции по демилитаризации Украины против Москвы были применены тысячи санкций, включая блокировку ресурсов агентства Sputnik и телеканалов RT и запрета этим СМИ работать на территории Евросоюза и, в частности, Германии.
Глава МИД России Сергей Лавров заявлял об удивлении Москвы западными ограничениями в отношении журналистов, спортсменов, представителей культуры.
Глава Европейской федерации журналистов Рикардо Гутьеррес отмечал, что запрет российских СМИ в ЕС, в том числе RT и Sputnik, "создал опасный прецедент, который несет угрозу для свободы прессы".
 
ГЕРМАНИЯСМИ
 
 
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