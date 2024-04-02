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Эксперты выяснили, на сколько подорожала аренда однушек в Москве - 02.04.2024, ПРАЙМ
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Эксперты выяснили, на сколько подорожала аренда однушек в Москве
Эксперты выяснили, на сколько подорожала аренда однушек в Москве - 02.04.2024, ПРАЙМ
Эксперты выяснили, на сколько подорожала аренда однушек в Москве
Стоимость долгосрочной аренды однокомнатной квартиры в Москве в марте 2024 года выросла в сравнении с аналогичным месяцем прошлого года почти на 40% - до 55-58... | 02.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-02T06:04+0300
2024-04-02T06:04+0300
аренда квартиры
москва
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МОСКВА, 2 апр - ПРАЙМ. Стоимость долгосрочной аренды однокомнатной квартиры в Москве в марте 2024 года выросла в сравнении с аналогичным месяцем прошлого года почти на 40% - до 55-58 тысяч рублей в месяц, рассказали РИА Недвижимость эксперты. По данным руководителя "Циан.Аналитики" Алексея Попова, аренда столичной однушки за год подорожала на 36% - до 58 тысяч рублей в месяц. По мнению руководителя категории долгосрочной аренды "Авито Недвижимости" Константина Каменева, аренда однокомнатной квартиры в Москве в среднем выросла в цене на 38% - до 55 тысяч рублей. Директор департамента аренды компании "Этажи" Ольга Павлинова объясняет такую тенденцию ростом спроса на арендное жилье. "Мы связываем тенденцию к росту ставок с тем, что на фоне снижения доступности ипотечных кредитов люди вынуждены копить на выросший первоначальный взнос, проживая в съемном жилье", - сказала она. Кроме того, объем предложения однушек на рынке аренды за год снизился более чем на половину, что также стимулирует рост цен, добавила руководитель департамента аренды "Миэль" Мария Жукова. По ее словам, предложение сейчас находится на минимальных значениях, составляя чуть более 23 тысяч объектов. Вместе с тем замдиректора управления аренды квартир агентства "Инком-Недвижимость" Оксана Полякова отметила, что в ближайшее время вряд ли стоит ожидать существенного роста стоимости аренды однушек в Москве. "Арендаторы экономичного жилья, которые составляют на рынке большинство, и сегодняшние новые цены осваивают с трудом, а при подорожании снять квартиры многим станет просто не по силам", - добавила Полякова.
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аренда квартиры, москва
аренда квартиры, МОСКВА
06:04 02.04.2024
 
Эксперты выяснили, на сколько подорожала аренда однушек в Москве

Опрос РИА Недвижимость: аренда однушек в Москве подорожала за год почти на 40%

© Алексей Даничев | Перейти в медиабанкНедвижимость в Москве
Недвижимость в Москве
© Алексей Даничев
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МОСКВА, 2 апр - ПРАЙМ. Стоимость долгосрочной аренды однокомнатной квартиры в Москве в марте 2024 года выросла в сравнении с аналогичным месяцем прошлого года почти на 40% - до 55-58 тысяч рублей в месяц, рассказали РИА Недвижимость эксперты.
По данным руководителя "Циан.Аналитики" Алексея Попова, аренда столичной однушки за год подорожала на 36% - до 58 тысяч рублей в месяц. По мнению руководителя категории долгосрочной аренды "Авито Недвижимости" Константина Каменева, аренда однокомнатной квартиры в Москве в среднем выросла в цене на 38% - до 55 тысяч рублей.
Директор департамента аренды компании "Этажи" Ольга Павлинова объясняет такую тенденцию ростом спроса на арендное жилье. "Мы связываем тенденцию к росту ставок с тем, что на фоне снижения доступности ипотечных кредитов люди вынуждены копить на выросший первоначальный взнос, проживая в съемном жилье", - сказала она.
Кроме того, объем предложения однушек на рынке аренды за год снизился более чем на половину, что также стимулирует рост цен, добавила руководитель департамента аренды "Миэль" Мария Жукова. По ее словам, предложение сейчас находится на минимальных значениях, составляя чуть более 23 тысяч объектов.
Вместе с тем замдиректора управления аренды квартир агентства "Инком-Недвижимость" Оксана Полякова отметила, что в ближайшее время вряд ли стоит ожидать существенного роста стоимости аренды однушек в Москве.
"Арендаторы экономичного жилья, которые составляют на рынке большинство, и сегодняшние новые цены осваивают с трудом, а при подорожании снять квартиры многим станет просто не по силам", - добавила Полякова.
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