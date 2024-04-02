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Bloomberg предупредил о грядущей опасности для экономики США

Bloomberg предупредил о грядущей опасности для экономики США - 02.04.2024, ПРАЙМ

Bloomberg предупредил о грядущей опасности для экономики США

Bloomberg провел миллион симуляций прогнозирования перспектив долга США, которые показали, что заимствования идут по неустойчивому пути. | 02.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-02T08:27+0300

2024-04-02T08:27+0300

2024-04-02T08:27+0300

экономика

экономика сша

госдолг сша

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МОСКВА, 2 апр — ПРАЙМ. Bloomberg провел миллион симуляций прогнозирования перспектив долга США, которые показали, что заимствования идут по неустойчивому пути. В материале агентства отмечается, что бюджетное управление Конгресса США в своих недавних прогнозах предупредило, что госдолг США с 97% ВВП в 2023 году достигнет к 2034 году 116%, что даже больше, чем во время Второй мировой войны.При этом фактические прогнозы, по данным Bloomberg, могут быть еще хуже, учитывая "радужные" предположения. Агентство провело миллион симуляций для оценки хрупкости прогноза по долгу и в 88% случаев результаты моделирования показали, что соотношение долга к ВВП находится на неустойчивой траектории.Отмечается, что администрация Байдена заявляет о финансовой устойчивости и управляемых расходах на обслуживание долга. Но реализация плана потребует действий от конгресса США, сильно разделенного по партийному признаку.Bloomberg сообщает, что долгосрочные перспективы вызывают тревогу. При этом доверие к долгу казначейства США может стать переломным моментом.

https://1prime.ru/20240325/846668536.html

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экономика сша, госдолг сша