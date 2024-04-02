https://1prime.ru/20240402/oteli-846981617.html

OneTwoTrip отметил рост интереса россиян к отелям Гуанчжоу, Пекина и Шанхая

OneTwoTrip отметил рост интереса россиян к отелям Гуанчжоу, Пекина и Шанхая - 02.04.2024, ПРАЙМ

OneTwoTrip отметил рост интереса россиян к отелям Гуанчжоу, Пекина и Шанхая

Российские туристы стали в три раза чаще интересоваться размещением в отелях Гуанчжоу, Пекина и Шанхая в апреле, чем в марте, по России же за месяц вырос... | 02.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-02T05:57+0300

2024-04-02T05:57+0300

2024-04-02T05:57+0300

экономика

туризм

китай

отели

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МОСКВА, 2 апр - ПРАЙМ. Российские туристы стали в три раза чаще интересоваться размещением в отелях Гуанчжоу, Пекина и Шанхая в апреле, чем в марте, по России же за месяц вырос интерес к гостиницам Астрахани, Петрозаводска и Есентуков, рассказали РИА Новости в сервисе для планирования путешествий OneTwoTrip на основе собственных данных. Там проанализировали историю поисковых запросов отелей на апрель и узнали, какие направления стали более популярны у российских туристов по сравнению с мартом. "Среди зарубежных направлений наиболее впечатляющий рост спроса показал Китай, который продолжает набирать популярность. В апреле в 3 раза больше туристов хотят отправиться в Гуанчжоу, Пекин и Шанхай. Также в 2 раза увеличился интерес к проживанию в Ташкенте", - рассказали в сервисе. Там отметили, что популярнее в середине весны у туристов стали поездки в Сеул (доля в общем объеме поисковых запросов выросла на 83%), Милан (рост на 61%) и Самарканд (рост на 60%). "Спрос на поездки в Ханой и Хошимин увеличился на 50% в сравнении с мартом, а в Токио - на 40%. Примерно на треть вырос интерес к путешествиям в Минск (+36%), Абу-Даби (+35%), Бишкек (+34%), Будапешт (+33%), Сингапур (+32%) и Париж (+30%)", - добавили аналитики. Также в топ-20 оказались Рим (рост на 29%), Шарм-эш-Шейх (рост на 28%), Хургада (рост на 20%) и Гонконг (рост на 15%), уточнили в OneTwoTrip. По данным сервиса, по России серьезнее всего вырос интерес к отдыху в Астрахани, Петрозаводске и Ессентуках: туда в апреле хотят отправиться в 2 раза больше путешественников, чем в начале весны. "Также многие туристы заинтересовались поездками в Кисловодск (доля города выросла на 75%), Владивосток (+70%), Геленджик (+68%) и Пятигорск (+66%)", - рассказали в компании. Отмечается, что многие россияне в апреле интересуются посещением Грозного, Новороссийска и Южно-Сахалинска - доли этих городов в общем объеме поисковых запросов выросли в 1,5 раза. Кроме того, в список вошли Хабаровск (рост на 36%), Пермь (рост на 33%), Калининград (рост на 30%), Санкт-Петербург (рост на 24%), Анапа (рост на 23%), Новосибирск (на 22%), Ростов-на-Дону (на 20%), Нижний Новгород (на 15%), Ярославль (на 14%) и Краснодар (рост на 12%).

https://1prime.ru/20240312/tourism-846219404.html

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туризм, китай, отели