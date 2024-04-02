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Названа доля россиян, готовых отказаться от интернета на время отпуска

Названа доля россиян, готовых отказаться от интернета на время отпуска - 02.04.2024, ПРАЙМ

Названа доля россиян, готовых отказаться от интернета на время отпуска

Почти половина российских туристов (46%) готовы отправиться в путешествие, даже если у них не будет доступа к интернету, при этом на недельный "цифровой детокс" | 02.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-02T05:54+0300

2024-04-02T05:54+0300

2024-04-02T05:55+0300

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МОСКВА, 2 апр - ПРАЙМ. Почти половина российских туристов (46%) готовы отправиться в путешествие, даже если у них не будет доступа к интернету, при этом на недельный "цифровой детокс" согласны пойти больше четверти из них, говорится в исследовании "Яндекс Путешествий", которое имеется в распоряжении РИА Новости. Там уточнили, что в исследовании приняло участие свыше 1,3 тысячи граждан России. Им предлагались разные варианты ответов - как с одним, так и со множественным выбором. "Почти половина опрошенных (46%) россиян готовы отправиться путешествовать, даже если у них не будет доступа к интернету. Максимальный срок, на который респонденты готовы отказаться от доступа к сети, для 28% составляет около недели, для 24% - от трех до пяти дней, а для 19% - не более двух дней. А вот отказаться от сети на более чем неделю готовы лишь 16%, на месяц и того меньше - 13%", - рассказали в сервисе. Отмечается, что 45% участников исследования признались, что начинают чувствовать себя некомфортно, если у них пропадает сеть. "Около половины (42%) россиян хоть и не против отдохнуть от информационного шума, но даже в отпуске им важно читать новости и периодически проверять свои соцсети. Для 34% критически важно иметь доступ к интернету во время путешествий, чтобы оставаться на связи. 20% хотели бы куда-то ехать и отдохнуть от интернета и соцсетей, но по разным причинам не могут себе этого позволить. И лишь 10% сообщили, что во время поездок им не нужен интернет вовсе", - добавили аналитики. В сервисе узнали, что чаще всего россияне используют интернет во время путешествий, чтобы поддерживать связь с близкими (71%), открывать карты местности (58%), читать актуальную информацию о месте отдыха (51%), мониторить новости (45%), развлекаться фильмами или музыкой (36%) и использовать переводчик в случае необходимости (18%). "15% также в отпуске продолжают решать рабочие вопросы дистанционно", - подчеркнули в "Яндекс Путешествиях".

https://1prime.ru/20240329/otpusk-846834027.html

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отпуск, туризм, интернет