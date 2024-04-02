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МИД Ирана призвал Вашингтон к ответу за удар Израиля по консульству в Сирии

МИД Ирана призвал Вашингтон к ответу за удар Израиля по консульству в Сирии - 02.04.2024, ПРАЙМ

МИД Ирана призвал Вашингтон к ответу за удар Израиля по консульству в Сирии

Работника посольства Швейцарии, ввиду отсутствия посольства США в Иране представляющего интересы Вашингтона, вызвали в МИД Ирана после атаки израильских ВВС на... | 02.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-02T06:46+0300

2024-04-02T06:46+0300

2024-04-02T06:47+0300

политика

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ТЕГЕРАН, 2 апр – ПРАЙМ. Работника посольства Швейцарии, ввиду отсутствия посольства США в Иране представляющего интересы Вашингтона, вызвали в МИД Ирана после атаки израильских ВВС на консульство страны в сирийской столице. Об этом заявил министр иностранных дел ИРИ Хосейн Амир Абдоллахиан. Ранее Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС) Ирана подтвердил гибель двух своих генералов - военных советников при ударе Израиля по генконсульству Ирана в Дамаске. Кроме того при атаке погибли еще пять офицеров КСИР. Об этом сказано в заявлении пресс-службы корпуса. "На фоне террористической атаки израильского режима на дипломатическое здание консульства Исламской Республики Иран в Дамаске и гибели ряда официально (присутствующих в Сирии - ред.) военных советников нашей страны сегодня ночью в 0.45 (0.15 мск - ред.) чиновник посольства Швейцарии как защитник интересов США в Иране был вызвал в МИД Ирана руководителем департамента США (иранского министерства иностранных дел - ред.)", - написал Амир Абдоллахиан на своей странице в соцсети Х. Через сотрудника посольства Швейцарии, по данным Абдоллахиана, "правительству США как стороннику израильского режима было направлено важное сообщение. США должны быть привлечены к ответственности". Он также добавил, что в ходе встречи сотруднику был разъяснен масштаб атаки Израиля на иранское консульство в Дамаске и подчеркнута ответственность США в этом деле. Ранее гостелевидение Сирии сообщило, что средства ПВО страны отражают атаку в окрестностях Дамаска, звучали взрывы. Сирийский государственный телеканал Al Ikhbariya позднее сообщил, что Израилем был нанесен удар по зданию в районе Аль-Мезза на юго-западе столицы Сирии Дамаска. Корреспондент РИА Новости ранее сообщал, ракетный удар пришелся по дому рядом с посольством Ирана в Дамаске, при этом само здание дипмиссии тоже получило повреждения. По данным источника РИА Новости в сирийских органах безопасности, по меньшей мере два человека погибли в результате израильского удара. СМИ Ирана сообщали, что авиаудар пришелся по зданию генерального консульства и резиденции посла исламской республики в Дамаске. По данным иранского Nour News, посол Ирана в Сирии Хосейн Акбари не пострадал в результате удара. По словам самого дипломата, в ходе атаки погибло от пяти до семи человек. Tasnim также сообщал, что ранения в результате авиаудара получили 12 человек. Официальный представитель МИД Ирана Насер Канаани заявил в понедельник, что Тегеран оставляет за собой право лично ответить на авиаудар, а также определить, как именно наказать агрессора, заявил в понедельник

https://1prime.ru/20240401/osuzhdenie-846979444.html

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иран, сша, израиль