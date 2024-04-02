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Ozon начал предупреждать о необходимости оплатить пошлину за товары
Ozon начал предупреждать о необходимости оплатить пошлину за товары - 02.04.2024, ПРАЙМ
Ozon начал предупреждать о необходимости оплатить пошлину за товары
Ozon начал предупреждать о необходимости оплатить пошлину при заказе от 200 евро из других стран - она не входит в изначальную стоимость товара и рассчитывается | 02.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-02T16:27+0300
2024-04-02T16:27+0300
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МОСКВА, 2 апр - ПРАЙМ. Ozon начал предупреждать о необходимости оплатить пошлину при заказе от 200 евро из других стран - она не входит в изначальную стоимость товара и рассчитывается в евро, поэтому может меняться, убедился корреспондент РИА Новости. В Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) действует порог беспошлинного ввоза для физлиц. До 1 апреля он составлял 1000 евро и 31 килограмм для товаров, перевозимых перевозчиком или в почтовых отправлениях, ввозимых багажом всеми видами транспорта, кроме воздушного, или в пешем порядке. Сейчас этот порог вернулся к 200 евро (около 19 900 рублей по курсу ЦБ) из-за окончания срока действия решения Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) о повышении этого лимита до 1000 евро. Так, в карточках некоторых товаров на Ozon появилась дополнительная строчка с суммой и уточнением, что это пошлина, которая не входит в цену. "Таможенный платеж - это требование законодательства при доставке товаров из-за рубежа дороже 200 евро. Он не включен в стоимость товара и оплачивается на этапе прохождения таможни. Платеж рассчитывается в евро - из-за колебаний курса фактическая сумма может отличаться от заявленной", - добавляется в объявлении на площадке. В свою очередь в специальном разделе на сайте компании указано, что размер пошлины - от 2 евро за каждый килограмм превышения или 15% от суммы превышения. Если превышен лимит и по стоимости, и по весу, для расчета берется больший показатель. Состав платежа: таможенная пошлина, комиссия таможенного брокера, таможенный сбор в размере 500 рублей. "Если потребуется оплатить таможенный платеж, с вами свяжется брокер, когда отправление поступит на таможню или за несколько дней до этого", - добавили там.
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ozon, новости
Ozon начал предупреждать о необходимости оплатить пошлину за товары
Ozon начал предупреждать о необходимости оплатить пошлину при заказе из других стран
МОСКВА, 2 апр - ПРАЙМ. Ozon начал предупреждать о необходимости оплатить пошлину при заказе от 200 евро из других стран - она не входит в изначальную стоимость товара и рассчитывается в евро, поэтому может меняться, убедился корреспондент РИА Новости.
В Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) действует порог беспошлинного ввоза для физлиц. До 1 апреля он составлял 1000 евро и 31 килограмм для товаров, перевозимых перевозчиком или в почтовых отправлениях, ввозимых багажом всеми видами транспорта, кроме воздушного, или в пешем порядке. Сейчас этот порог вернулся к 200 евро (около 19 900 рублей по курсу ЦБ) из-за окончания срока действия решения Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) о повышении этого лимита до 1000 евро.
Так, в карточках некоторых товаров на Ozon появилась дополнительная строчка с суммой и уточнением, что это пошлина, которая не входит в цену. "Таможенный платеж - это требование законодательства при доставке товаров из-за рубежа дороже 200 евро. Он не включен в стоимость товара и оплачивается на этапе прохождения таможни. Платеж рассчитывается в евро - из-за колебаний курса фактическая сумма может отличаться от заявленной", - добавляется в объявлении на площадке.
В свою очередь в специальном разделе на сайте компании указано, что размер пошлины - от 2 евро за каждый килограмм превышения или 15% от суммы превышения. Если превышен лимит и по стоимости, и по весу, для расчета берется больший показатель. Состав платежа: таможенная пошлина, комиссия таможенного брокера, таможенный сбор в размере 500 рублей.
"Если потребуется оплатить таможенный платеж, с вами свяжется брокер, когда отправление поступит на таможню или за несколько дней до этого", - добавили там.
Ozon намерен выйти на рынок страхования