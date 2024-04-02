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Инвесторы на позитиве: Банк России сделал рынку подарок - 02.04.2024, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20240402/podarok-846984916.html
Инвесторы на позитиве: Банк России сделал рынку подарок
Инвесторы на позитиве: Банк России сделал рынку подарок - 02.04.2024, ПРАЙМ
Инвесторы на позитиве: Банк России сделал рынку подарок
Индекс Мосбиржи в первый день нового квартала обновил многомесячные максимумы, повысившись в понедельник на 0,92%, до 3363,29 пункта. Индекс РТС вырос на 0,96%, | 02.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-02T08:57+0300
2024-04-02T08:57+0300
экономика
мнения аналитиков
курсы валют
российский рынок акций
?1712037472
МОСКВА, 2 апр — ПРАЙМ. Индекс Мосбиржи в первый день нового квартала обновил многомесячные максимумы, повысившись в понедельник на 0,92%, до 3363,29 пункта. Индекс РТС вырос на 0,96%, до 1147,83 пункта. Мы полагаем, рост индексов может продолжиться до некоторой степени.Инвесторы позитивно восприняли опубликованное Банком России резюме обсуждения ключевой ставки. По оценке регулятора, в последние месяцы происходит снижение инфляционного давления, хотя и не так стремительно, как в конце 2023 года. На последнем заседании его участники рассматривали возможность лишь сохранения ключевой ставки на уровне 16,00%.Котировки золота обновили исторические максимумы, повысившись в ходе торгов в понедельник до $2265,65 за унцию. На наш взгляд, позитивная динамика может продолжиться в ближайшие дни за счет покупок центральных банков и потенциального усиления инвестиционного спроса.Позитивные настроения на рынке акций никак не отразились на сегменте суверенного долга: индекс RGBI снизился на 0,13%, до 115,23 п. В ближайшие дни тенденция к небольшому ослаблению может продолжиться.Индекс Мосбиржи информационных технологий с начала года показывает опережающую динамику, повысившись на 41% за это время. Президент России поручил правительству разработать до 1 сентября нацпроект, в котором предусматривается, что темпы роста инвестиций в отечественные IT-решения в 2025-2030 годах в два раза превысят темпы роста ВВП. На финансирование этой цели планируется направить из бюджета 700 млрд руб. Мы полагаем, что позитивная динамика в акциях IT-компаний может продолжиться в ближайшее время. Акции Ростелекома могут также получить поддержку от позитивной динамики в IT-секторе.Менеджмент Роснефти принял решение о возобновлении программы обратного выкупа акций до 31 декабря 2026 года. Максимальный объем выкупа составит не более 102,6 млрд руб., что составляет около 15% от текущей стоимости акций в свободном обращении. На наш взгляд, за счет продолжительного срока действия программы такая мера не окажет существенного влияния на котировки акций компании.В лидерах снижения оказались бумаги Х5 Group после объявления о приостановке торгов с 5 апреля из-за подачи Минпромторгом заявления о приостановке корпоративных прав компании. Мы сохраняем позитивный взгляд на компанию, тем не менее не исключаем дальнейшего снижения котировок X5 Group вплоть до фактической приостановки торгов бумагами.Сегодня будут приостановлены торги акциями "Норникеля" в рамках процедуры дробления акций с коэффициентом 1 к 100, торги возобновятся 8 апреля. Мы полагаем дробление бумаг может придать импульс к росту котировок акций "Норникеля" после возобновления торгов. Кроме того, ГК "Астра" и "Эл5-Энерго" сегодня раскроют результаты по МСФО.
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Даниил Болотских
https://cdnn.1prime.ru/img/84230/08/842300815_102:0:1179:1077_100x100_80_0_0_3f9024693b6b716d3708268a8f830830.jpg
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ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мнения аналитиков, курсы валют, российский рынок акций
Экономика, Мнения аналитиков, курсы валют, российский рынок акций
08:57 02.04.2024
 

Инвесторы на позитиве: Банк России сделал рынку подарок

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Даниил Болотских, ведущий аналитик «Цифра брокер»
Даниил Болотских
ведущий аналитик "Цифра брокер"
Все материалы
МОСКВА, 2 апр — ПРАЙМ. Индекс Мосбиржи в первый день нового квартала обновил многомесячные максимумы, повысившись в понедельник на 0,92%, до 3363,29 пункта. Индекс РТС вырос на 0,96%, до 1147,83 пункта. Мы полагаем, рост индексов может продолжиться до некоторой степени.
Инвесторы позитивно восприняли опубликованное Банком России резюме обсуждения ключевой ставки. По оценке регулятора, в последние месяцы происходит снижение инфляционного давления, хотя и не так стремительно, как в конце 2023 года. На последнем заседании его участники рассматривали возможность лишь сохранения ключевой ставки на уровне 16,00%.
Котировки золота обновили исторические максимумы, повысившись в ходе торгов в понедельник до $2265,65 за унцию. На наш взгляд, позитивная динамика может продолжиться в ближайшие дни за счет покупок центральных банков и потенциального усиления инвестиционного спроса.
Позитивные настроения на рынке акций никак не отразились на сегменте суверенного долга: индекс RGBI снизился на 0,13%, до 115,23 п. В ближайшие дни тенденция к небольшому ослаблению может продолжиться.
Индекс Мосбиржи информационных технологий с начала года показывает опережающую динамику, повысившись на 41% за это время. Президент России поручил правительству разработать до 1 сентября нацпроект, в котором предусматривается, что темпы роста инвестиций в отечественные IT-решения в 2025-2030 годах в два раза превысят темпы роста ВВП. На финансирование этой цели планируется направить из бюджета 700 млрд руб. Мы полагаем, что позитивная динамика в акциях IT-компаний может продолжиться в ближайшее время. Акции Ростелекома могут также получить поддержку от позитивной динамики в IT-секторе.
Менеджмент Роснефти принял решение о возобновлении программы обратного выкупа акций до 31 декабря 2026 года. Максимальный объем выкупа составит не более 102,6 млрд руб., что составляет около 15% от текущей стоимости акций в свободном обращении. На наш взгляд, за счет продолжительного срока действия программы такая мера не окажет существенного влияния на котировки акций компании.
В лидерах снижения оказались бумаги Х5 Group после объявления о приостановке торгов с 5 апреля из-за подачи Минпромторгом заявления о приостановке корпоративных прав компании. Мы сохраняем позитивный взгляд на компанию, тем не менее не исключаем дальнейшего снижения котировок X5 Group вплоть до фактической приостановки торгов бумагами.
Сегодня будут приостановлены торги акциями "Норникеля" в рамках процедуры дробления акций с коэффициентом 1 к 100, торги возобновятся 8 апреля. Мы полагаем дробление бумаг может придать импульс к росту котировок акций "Норникеля" после возобновления торгов. Кроме того, ГК "Астра" и "Эл5-Энерго" сегодня раскроют результаты по МСФО.

В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".

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