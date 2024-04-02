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Европа стала экономической подпоркой НАТО, заявил Патрушев

Европа стала экономической подпоркой НАТО, заявил Патрушев - 02.04.2024, ПРАЙМ

Европа стала экономической подпоркой НАТО, заявил Патрушев

Европейские страны превратились в экономическую и политическую подпорку НАТО. Они безропотно исполняют все военные замыслы альянса. Об этом в интервью... | 02.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-02T05:19+0300

2024-04-02T05:19+0300

2024-04-02T05:19+0300

политика

нато

николай патрушев

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МОСКВА, 2 апр - ПРАЙМ. Европейские страны превратились в экономическую и политическую подпорку НАТО. Они безропотно исполняют все военные замыслы альянса. Об этом в интервью "Аргументам и фактам" в связи с 75-летием создания блока заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. "Европейские страны блока давно утратили многие элементы своего суверенитета и, по сути, являются лишь экономической и политической подпоркой альянса. В этих условиях все военные замыслы НАТО безропотно исполняются европейскими властями, для которых идеалы независимости и ответственности перед населением собственных стран и их будущим уступили желанию угождать глобальным притязаниям Вашингтона", — сказал он.Патрушев отметил, что международную безопасность нужно рассматривать как единое и неделимое благо, которым в равной степени должны пользоваться все без исключения государства. "Именно такой подход реализует Россия, причем у нашей страны есть огромное количество единомышленников, и оно продолжает расти", — отметил он. По словам Патрушева, Вашингтон диктует союзникам условия приобретения конкретных видов вооружения и обмундирования у своих производителей."Русофобия используется Вашингтоном и Лондоном, чтобы прочно привязать к ним другие страны НАТО экономическими обязательствами. США наживаются за счет увеличения мощностей военно-промышленного комплекса, диктуя союзникам условия приобретения вполне конкретных видов вооружения и обмундирования у своих производителей", — заявил он.НАТО — военно-политический альянс, созданный в 1949 году подписанием Североатлантического договора. Ключевым пунктом документа является 5 статья, согласно которой нападение на одного члена альянса считается нападением на всех. На данный момент статья 5 ни разу не применялась.Сам Североатлантический договор был подписан 4 апреля 1949 года США, Великобританией, Францией, Канадой, Португалией, Бельгией, Нидерландами, Люксембургом, Италией, Исландией и Норвегией.

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нато, николай патрушев