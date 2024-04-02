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В Польше заявили о критическом уровне дефицита бюджета

В Польше заявили о критическом уровне дефицита бюджета - 02.04.2024, ПРАЙМ

В Польше заявили о критическом уровне дефицита бюджета

Дефицит польского бюджета в прошлом году составил 5,1% ВВП, сообщили в Центральном статистическом управлении страны. | 02.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-02T12:27+0300

2024-04-02T12:27+0300

2024-04-02T12:27+0300

экономика

польша

дефицит бюджета

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ВАРШАВА, 2 апр – ПРАЙМ. Дефицит польского бюджета в прошлом году составил 5,1% ВВП, сообщили в Центральном статистическом управлении страны.Тем самым Польша перешла опасный порог, из-за чего Европейская комиссия может запустить в отношении страны процедуру чрезмерного дефицита – особый механизм контроля, с помощью которого Брюссель заставляет страны-члены ЕС корректировать уровень своего дефицита и долга. Он запускается, когда страна превышает или рискует превысить уровень дефицита в 3% ВВП или государственный долг равен 60% ВВП.Польша уже давно подчеркивает на переговорах с ЕС, что увеличение польского дефицита и долга происходит главным образом из-за увеличения расходов на оборону. Осенью страны-члены ЕС согласились, что такие расходы будут рассматриваться как "смягчающий фактор" при оценке состояния государственных финансов при принятии решения о том, следует ли инициировать процедуру чрезмерного дефицита.Однако может оказаться, что даже после вычета оборонных расходов дефицит сектора государственных финансов Польши превысит 3%.

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польша

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польша, дефицит бюджета