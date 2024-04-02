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СМИ: Япония хочет увеличить инвестиции в производителя полупроводников - 02.04.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20240402/poluprovodniki-846980751.html
СМИ: Япония хочет увеличить инвестиции в производителя полупроводников
СМИ: Япония хочет увеличить инвестиции в производителя полупроводников - 02.04.2024, ПРАЙМ
СМИ: Япония хочет увеличить инвестиции в производителя полупроводников
Правительство Японии намерено довести объем вложений в компанию Rapidus, которая займется разработкой и производством полупроводников следующего поколения, до... | 02.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-02T05:37+0300
2024-04-02T05:37+0300
экономика
япония
полупроводники
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ТОКИО, 2 апр - ПРАЙМ. Правительство Японии намерено довести объем вложений в компанию Rapidus, которая займется разработкой и производством полупроводников следующего поколения, до 920 миллиардов иен (6,07 миллиарда долларов), передает телеканал NHK со ссылкой на источники в министерстве экономики страны. Предполагается, что министерство направит дополнительные 590 миллиардов иен (3,89 миллиарда долларов) на поддержку строительства завода компании на северном острове Хоккайдо, где тестовая линия производства может быть запущена уже в 2025 году. Цель Rapidus - начать серийное производство полупроводников нового поколения около 2027 года. В прошлом году сообщалось, что минэкономики Японии намерено вложить в Rapidus 330 миллиардов иен (2,18 миллиарда долларов). Таким образом, если новые инвестиции будут официально одобрены, общая сумма составит 920 миллиардов иен. В конце 2022 года группа японских компаний, среди которых Toyota Motor Corp, Sony Group Corp, SoftBank Corp, MUFG Bank Ltd, NTTelephone Corp, Kioxia Corp, Denso Corp. и другие, создали компанию Rapidus, которая займется разработкой и производством полупроводников следующего поколения. Новая компания продвигает разработку совместно с американской IBM.
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япония, полупроводники
Экономика, ЯПОНИЯ, полупроводники
05:37 02.04.2024
 
СМИ: Япония хочет увеличить инвестиции в производителя полупроводников

NHK: власти Японии хотят довести инвестиции в производителя полупроводников до $6 млрд

© РИА Новости . Павел Лисицын | Перейти в медиабанкПроизводство полупроводников
Производство полупроводников - ПРАЙМ, 1920, 02.04.2024
© РИА Новости . Павел Лисицын
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ТОКИО, 2 апр - ПРАЙМ. Правительство Японии намерено довести объем вложений в компанию Rapidus, которая займется разработкой и производством полупроводников следующего поколения, до 920 миллиардов иен (6,07 миллиарда долларов), передает телеканал NHK со ссылкой на источники в министерстве экономики страны.
Предполагается, что министерство направит дополнительные 590 миллиардов иен (3,89 миллиарда долларов) на поддержку строительства завода компании на северном острове Хоккайдо, где тестовая линия производства может быть запущена уже в 2025 году. Цель Rapidus - начать серийное производство полупроводников нового поколения около 2027 года.
В прошлом году сообщалось, что минэкономики Японии намерено вложить в Rapidus 330 миллиардов иен (2,18 миллиарда долларов). Таким образом, если новые инвестиции будут официально одобрены, общая сумма составит 920 миллиардов иен.
В конце 2022 года группа японских компаний, среди которых Toyota Motor Corp, Sony Group Corp, SoftBank Corp, MUFG Bank Ltd, NTTelephone Corp, Kioxia Corp, Denso Corp. и другие, создали компанию Rapidus, которая займется разработкой и производством полупроводников следующего поколения. Новая компания продвигает разработку совместно с американской IBM.
Микросхема - ПРАЙМ, 1920, 30.03.2024
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ЭкономикаЯПОНИЯполупроводники
 
 
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