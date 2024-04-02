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Мадуро назвал Россию примером экономического развития под санкциями

Мадуро назвал Россию примером экономического развития под санкциями - 02.04.2024, ПРАЙМ

Мадуро назвал Россию примером экономического развития под санкциями

Венесуэльский лидер Николас Мадуро считает Россию примером для подражания. Он отметил, что РФ, в отношении которой действует наибольшее количество санкций,... | 02.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-02T05:51+0300

2024-04-02T05:51+0300

2024-04-02T05:51+0300

экономика

санкции против рф

николас мадуро

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МЕХИКО, 2 апр - ПРАЙМ. Венесуэльский лидер Николас Мадуро считает Россию примером для подражания. Он отметил, что РФ, в отношении которой действует наибольшее количество санкций, находится на пятом месте среди мировых экономик и планирует подняться на четвертое. Президент России Владимир Путин поручил правительству до 31 марта 2025 года подготовить меры для вхождения страны в четверку крупнейших экономик мира, следует из перечня поручений, которые были опубликованы накануне на сайте Кремля. "Это пример для подражания. Президент Путин заявил, что страна станет четвертой экономикой мира по размеру ВВП. Это с учетом ограничительных мер. Речь о движении вперед, поэтому я повторю - с лицензией или без, с санкциями или без, мы продолжим свой рост, процветание и улучшение", — заявил лидер Венесуэлы в эфире своей телепрограммы "С Мадуро +". Ранее Путин, оглашая послание Федеральному собранию, заявил, что уже в ближайшей перспективе РФ войдет в четверку крупнейших экономик мира. Российский лидер отметил, что такое развитие должно прямо конвертироваться в рост доходов семей граждан. Как следует из данных Всемирного банка, крупнейшей экономикой мира по паритету покупательной способности в 2022 году стал Китай. На втором месте были США, на третьем - Индия, а на четвертом - Япония. Россия замкнула пятерку стран. После начала специальной военной операции России на Украине коллективный Запад усилил санкционное давление на Москву, при этом нарушение логистических цепочек привело к подорожанию топлива и продуктов питания в Европе и США. В России не раз заявляли, что страна способна справиться с этим давлением. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал антироссийских санкций. При этом в самих западных странах не раз звучали мнения, что санкции неэффективны.

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санкции против рф, николас мадуро