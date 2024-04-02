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Срочники весеннего призыва не будут участвовать в СВО, заявил Шойгу

Срочники весеннего призыва не будут участвовать в СВО, заявил Шойгу - 02.04.2024, ПРАЙМ

Срочники весеннего призыва не будут участвовать в СВО, заявил Шойгу

Призывники весенней призывной кампании не будут участвовать в специальной военной операции на Украине. Об этом в рамках совещания с руководящим составом... | 02.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-02T13:04+0300

2024-04-02T13:04+0300

2024-04-02T13:16+0300

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весенний призыв

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МОСКВА, 2 апр - ПРАЙМ. Призывники весенней призывной кампании не будут участвовать в специальной военной операции на Украине. Об этом в рамках совещания с руководящим составом Вооруженных сил России заявил глава Минобороны Сергей Шойгу.По словам главы ведомства, призывная кампания, начавшаяся 1 апреля, проводится в сроки, предусмотренные законодательством. "Во всех регионах страны сформировано 2646 призывных комиссий. В соответствии с указом президента призыву на военную службу подлежат 150 тысяч человек", - сказал Шойгу.Глава Минобороны отметил, что большинство призывников получат военную специальность в учебных соединениях и воинских частях, и только после этого отправятся на места прохождения службы. Шойгу также подчеркнул необходимость своевременного увольнения военнослужащих, у которых истек срок службы, и их своевременной отправки к месту жительства.Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о весеннем призыве на военную службу в России. Согласно документу, с 1 апреля по 15 июля на военную службу призовут 150 тысяч человек в возрасте от 18 до 30 лет.

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россия, весенний призыв, сергей шойгу, новости