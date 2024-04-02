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Новак отметил рост производства крупнотоннажных полимеров в 2023 году - 02.04.2024, ПРАЙМ
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Новак отметил рост производства крупнотоннажных полимеров в 2023 году
Новак отметил рост производства крупнотоннажных полимеров в 2023 году - 02.04.2024, ПРАЙМ
Новак отметил рост производства крупнотоннажных полимеров в 2023 году
Россия перестала зависеть от импорта крупнотоннажных полимеров, их производство выросло в 2023 году до 7,3 миллиона тонн, сообщил вице-премьер РФ Александр... | 02.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-02T15:05+0300
2024-04-02T15:05+0300
экономика
полимеры
александр новак
промышленность
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МОСКВА, 2 апр — ПРАЙМ. Россия перестала зависеть от импорта крупнотоннажных полимеров, их производство выросло в 2023 году до 7,3 миллиона тонн, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак. "Особое внимание уделяется развитию перспективной отрасли нефтегазохимии. За 20 лет мы уже добились существенного сдвига на этом направлении - Россия перестала зависеть от поставок импортных крупнотоннажных полимеров. Их производство в стране с 2010 года увеличилось более чем в 2 раза - с 3,5 до 7,3 миллиона тонн в 2023 году", - пишет Новак в авторской статье в журнале "Энергетическая политика". "Следующая задача – обеспечить переработку нефтехимического сырья в конечную продукцию, то есть в товары народного потребления", - добавил вице-премьер.
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полимеры, александр новак, промышленность
Экономика, полимеры, Александр Новак, Промышленность
15:05 02.04.2024
 
Новак отметил рост производства крупнотоннажных полимеров в 2023 году

Новак: производство крупнотоннажных полимеров в РФ выросло в 2023 году до 7,3 млн тонн

© fotolia.com / digitalstock Полимеры
Полимеры - ПРАЙМ, 1920, 02.04.2024
© fotolia.com / digitalstock
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МОСКВА, 2 апр — ПРАЙМ. Россия перестала зависеть от импорта крупнотоннажных полимеров, их производство выросло в 2023 году до 7,3 миллиона тонн, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак.
"Особое внимание уделяется развитию перспективной отрасли нефтегазохимии. За 20 лет мы уже добились существенного сдвига на этом направлении - Россия перестала зависеть от поставок импортных крупнотоннажных полимеров. Их производство в стране с 2010 года увеличилось более чем в 2 раза - с 3,5 до 7,3 миллиона тонн в 2023 году", - пишет Новак в авторской статье в журнале "Энергетическая политика".
"Следующая задача – обеспечить переработку нефтехимического сырья в конечную продукцию, то есть в товары народного потребления", - добавил вице-премьер.
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ЭкономикаполимерыАлександр НовакПромышленность
 
 
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