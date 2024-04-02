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Путин: Россия доберется до всех заказчиков теракта в "Крокусе"
Путин: Россия доберется до всех заказчиков теракта в "Крокусе" - 02.04.2024, ПРАЙМ
Путин: Россия доберется до всех заказчиков теракта в "Крокусе"
Москва найдет всех бенефициаров и заказчиков теракта в "Крокус сити холле", заявил президент России Владимир Путин. | 02.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-02T14:21+0300
2024-04-02T14:21+0300
2024-04-02T14:55+0300
владимир путин
крокус сити холл
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МОСКВА, 2 апр — ПРАЙМ. Москва найдет всех бенефициаров и заказчиков теракта в "Крокус сити холле", заявил президент России Владимир Путин. "Нам важно установить не только непосредственных исполнителей, но и все звенья, цепочки конечных преступных бенефициаров этого злодеяния. Мы безусловно до них доберемся", - заявил Путин на расширенном заседании коллегии Министерства внутренних дел.Глава государства считает это возможным, так как в преступной среде все делается за деньги, любая информация покупается и продается.Президент добавил, что в текущее время идет оценка надзорных служб и коммерческих организаций, которые отвечали за концертный зал. По его словам, Россия заплатила высокую цену, поэтому "анализ ситуации должен быть предельно объективным и профессиональным". Кроме этого, анализ необходим, чтобы повысить качество безопасности в местах массового пребывания людей.Российский лидер подчеркнул, что нельзя допустить, чтобы недавние трагические события в "Крокусе" спровоцировали рост ксенофобии и исламофобии.Трагедия произошла 22 марта вечером в подмосковном Красногорске. В результате теракта погибли 144 человека. 25 марта Басманный суд Москвы избрал меру пресечения в виде заключения под стражу до 22 мая в отношении обвиняемых в совершении теракта в "Крокус сити холле" Мухаммадсобира Файзова, Шамсидина Фаридуни, Саидакрами Рачабализоды и Далерджона Мирзоева.
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LIVE: Путин на расширенном заседании коллегии МВД
LIVE: Путин на расширенном заседании коллегии МВД
2024-04-02T14:21+0300
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владимир путин, крокус сити холл, видео
Владимир Путин, Крокус сити холл
Путин: Россия доберется до всех заказчиков теракта в "Крокусе"
Путин: Россия доберется до всех бенефициаров и заказчиков теракта в "Крокусе"
МОСКВА, 2 апр — ПРАЙМ. Москва найдет всех бенефициаров и заказчиков теракта в "Крокус сити холле", заявил президент России Владимир Путин.
"Нам важно установить не только непосредственных исполнителей, но и все звенья, цепочки конечных преступных бенефициаров этого злодеяния. Мы безусловно до них доберемся", - заявил Путин на расширенном заседании коллегии Министерства внутренних дел.
Глава государства считает это возможным, так как в преступной среде все делается за деньги, любая информация покупается и продается.
Президент добавил, что в текущее время идет оценка надзорных служб и коммерческих организаций, которые отвечали за концертный зал. По его словам, Россия заплатила высокую цену, поэтому "анализ ситуации должен быть предельно объективным и профессиональным". Кроме этого, анализ необходим, чтобы повысить качество безопасности в местах массового пребывания людей.
Российский лидер подчеркнул, что нельзя допустить, чтобы недавние трагические события в "Крокусе" спровоцировали рост ксенофобии и исламофобии.
Трагедия произошла 22 марта вечером в подмосковном Красногорске. В результате теракта погибли 144 человека.
25 марта Басманный суд Москвы избрал меру пресечения в виде заключения под стражу до 22 мая в отношении обвиняемых в совершении теракта в "Крокус сити холле" Мухаммадсобира Файзова, Шамсидина Фаридуни, Саидакрами Рачабализоды и Далерджона Мирзоева.